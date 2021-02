COMMERZBANK affiche une perte nette de 2,7 milliards : la restructuration coûte cher

(AOF) - La banque allemande Commerzbank a essuyé une perte nette de 2,7 milliards d'euros au quatrième trimestre en raison d'importantes charges de restructuration et des dépréciations contre une perte de 97 millions d'euros, un an auparavant. A Francfort, l'action chute de 6,74% à 5,07 euros. Les dépréciation d'actifs incorporels ont atteint 1,58 milliard au dernier trimestre de 2020.

Les charges de restructuration s'élèvent à 614 millions d'euros liées à des suppressions de poste dans le cadre de sa réorganisation, baptisée Stragegy 2024.

7 500 suppressions de postes en net sont prévues au total. Plus de 80 % de la réduction des effectifs envisagée devrait être réalisée d'ici la fin de l'année 2023. Les économies réalisées devraient commencer à prendre pleinement effet en 2024.

Le coût du risque est passé en un an de 250 à 681 millions d'euros en raison de la pandémie et les revenus ajustés ont reculé de 5,2% à 2,05 milliards d'euros.

Pour l'exercice en cours, Commerzbank s'attend à une légère baisse de ses revenus en raison de l'accent mis sur une utilisation plus efficace des fonds propres (optimisation de la actifs pondérés des risques) dans sa transformation.

Elle va notamment fermer 190 agences supplémentaires cette année et 150 en 2023 et 2024. Commerzbank disposera alors d'un réseau de 450 agences contre 790 actuellement.

La banque vise une réduction des coûts à environ 6,5 milliards d'euros cette année. Entre 2020 et 2024, elle compte les baisser de 1,4 milliard, soit 20%.

En fonction de l'évolution de la pandémie de coronavirus, Commerzbank s'attend à un coût du risque compris entre moins 0,8 milliard et moins 1,2 milliard d'euros cette année. Un résultat d'exploitation positif est anticipé pour 2021 et celui-ci est attendu à 2,7 milliards d'euros en 2024.

Compte tenu des dépenses de restructuration supplémentaires prévues d'environ 0,9 milliard d'euros, Commerzbank vise un ratio de fonds propres durs (ratio CET 1) de plus de 12 % à la fin de l'année.

La concurrente de Deutsche Bank a enfin annoncé le retour du dividende pour l'année 2023. Jusqu'à 3 milliards d'euros pourraient être distribués aux actionnaires en 2023 et 2024.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Réductions d'effectifs en cascade

Aux Etats-Unis et en Europe, les banques d'investissement avaient mis en pause leurs plans de réduction d'effectifs. Toutefois, face à un envol du coût des impayés, ces établissements vont devoir réduire leurs effectifs. Même si, sur l'année 2020, certains analystes estiment que les revenus des douze grandes banques d'investissement mondiales devraient bondir de 25% à plus de 188 milliards de dollars. S & P Global Ratings considère que 2021 pourrait s'avérer encore plus dure que 2009.

Les banques européennes sont les plus actives en matière de réduction d'effectifs. Au troisième trimestre, les effectifs de « front office » ont diminué de 5% en Europe. Les métiers actions ont été les plus touchés.

Commerzbank, qui a affiché des pertes de 162 millions d'euros entre janvier et septembre suite à des provisions pour faire face à la crise et à des charges de restructuration, pourrait supprimer environ 10.000 postes. C'est presque autant que sa rivale, Deutsche Bank, qui va ramener ses effectifs de 87.000 à 74.000 emplois d'ici à 2022.