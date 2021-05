Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Commerzbank : accord de coopération conclu avec Oddo BHF Cercle Finance • 11/05/2021 à 11:44









(CercleFinance.com) - Commerzbank a annoncé mardi qu'il allait mettre un terme à ses activités de recherche sur les actions, un métier qu'il confiera désormais à Oddo BHF dans le cadre d'un accord de coopération signé avec la banque privée franco-allemande. L'établissement germanique justifie sa décision par la volonté de réduire la voilure dans les activités de banque de marché et de proposer une offre 'plus efficace' à sa clientèle d'entreprises. 'Cela va nous permettre, en parallèle, d'alléger nos coûts et de limiter la complexité de nos opérations sans compromettre le service que nous offrons à nos clients', explique le président du directoire Manfred Knof. Le groupe bancaire précise que sa collaboration avec Oddo BHF va permettre à ses clients de bénéficier d'une couverture d'actions allant bien au-delà des frontières de l'Allemagne, de l'Autiche et de la Suisse, le périmètre qu'il proposait jusqu'ici. Commerzbank compte désormais vouloir limiter ses activités dans la banque de marché à des métiers comme les introductions en Bourse, les placements d'actions, les augmentations de capital et les émissions convertibles.

Valeurs associées COMMERZBANK XETRA -2.01%