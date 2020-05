Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Commerzbank : abandon de la cession de mBank Cercle Finance • 11/05/2020 à 15:26









(CercleFinance.com) - Commerzbank annonce avoir décidé de conserver sa participation majoritaire de 69,3% dans sa filiale polonaise mBank, mettant ainsi un terme au processus de cession qu'il avait annoncé en septembre 2019. L'établissement financier allemand explique qu'une transaction ne pouvait être réalisée 'à des termes raisonnables' sous les conditions de marché actuelles qui sont dominées par la crise du coronavirus. Commerzbank rappelle que le projet visait à réduire significativement ses actifs pondérés du risque et à libérer des capitaux pour mettre en oeuvre sa stratégie, mais il estime avoir entre temps atteint une flexibilité suffisante au regard de son ratio CET 1.

Valeurs associées COMMERZBANK XETRA -1.33%