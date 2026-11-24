Commerzbank a racheté près de 30,7 millions d'actions dans le cadre de son programme

Commerzbank indique avoir mené à bien son programme de rachat d'actions, d'un montant d'environ 1,2 MdEUR, lancé le 4 septembre dernier. Depuis cette date, la banque allemande a racheté un total de 30 670 340 de ses propres actions, à un prix moyen d'environ 39,12 EUR par action.

Ces rachats représentent 2,84% du capital social, Commerzbank prévoyant d'annuler les actions rachetées à une date ultérieure. Ce programme de rachat d'actions s'inscrit dans le cadre de l'objectif de redistribution de 100% de son résultat net ajusté attendu.

"Avec l'achèvement de ce programme de rachat d'actions, nous avons redistribué au total 7 MdsEUR à nos actionnaires au cours des dernières années, créant ainsi une valeur significative pour ces derniers", déclare Bettina Orlopp, directrice générale de Commerzbank.

"Nous entendons redistribuer à nos actionnaires l'intégralité de notre bénéfice pour 2026 sous forme de rachats d'actions et de dividendes. Cela implique de leur reverser au moins 2 MdsEUR supplémentaires, en plus des 1,2 MdEUR consacrés au programme de rachat qui vient de s'achever", ajoute-t-elle.