Commerce-USA et Grande-Bretagne veulent aller vite dans leurs négociations

WASHINGTON/LONDRES, 5 mai (Reuters) - Les Etats-Unis et la Grande-Bretagne ont officiellement lancé ce mardi un premier cycle de négociations en vue de la conclusion d'un accord de libre-échange en promettant de travailler à un rythme soutenu pour parvenir à un accord qui "stimulera considérablement le commerce et l'investissement". Les discussions, menées par visioconférence au cours des deux prochaines semaines, impliqueront des responsables américains et britanniques dans près de 30 groupes de négociation différents, ont déclaré les principaux responsables commerciaux des deux pays dans un communiqué commun. "Nous allons engager des négociations à un rythme accéléré et nous avons engagé les ressources nécessaires pour progresser à un rythme rapide", ont-ils souligné. (Andrea Shalal et William James; version française Claude Chendjou, édité par Bertrand Boucey)

