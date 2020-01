Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Commerce-Trump promet de lever les taxes après un accord de phase 2 Reuters • 15/01/2020 à 18:53









WASHINGTON, 15 janvier (Reuters) - Tous les droits de douane américains sur les produits chinois seront supprimés en cas d'accord de "phase 2" entre Washington et Pékin, a promis mercredi Donald Trump, ajoutant qu'il ne s'attendait pas à un accord de "phase 3". "Je les maintiens en vigueur car sinon, nous n'aurions pas de cartes pour négocier", a déclaré le président américain lors de la cérémonie de signature de l'accord de "phase 1" à la Maison blanche, en présence du vice-Premier ministre chinois Liu He. "Mais ils seront tous supprimés dès que nous aurons achevé la phase 2." (Jeff Mason, Lisa Lambert, version française Jean-Philippe Lefief et Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Michel Bélot)

