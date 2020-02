Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Commerce-Pékin va réduire de moitié les taxes sur certains produits US Reuters • 06/02/2020 à 05:25









PEKIN, 6 février (Reuters) - La Chine va réduire de moitié les droits de douane prélevés sur certains produits importés des Etats-Unis à partir du 14 février à 05h01 GMT, a indiqué jeudi le ministère chinois des Finances. Ainsi, a-t-il précisé dans un communiqué, les taxes douanières de 10% visant certains produits américains importés seront abaissées à 5%, et d'autres produits en provenance des Etats-Unis feront l'objet de tarifs douaniers de 2,5% contre 5% auparavant. La Chine espère que les deux plus grandes puissances économiques mondiales respecteront les termes de l'accord commercial qu'elles ont conclu afin d'accroître la confiance des marchés, d'aider au développement des échanges commerciaux bilatéraux et de contribuer à la croissance de l'économie mondiale, a ajouté le ministère des Finances. Pékin et Washington ont formellement signé le mois dernier un accord de "phase 1" devant mettre fin à dix-huit mois d'un conflit commercial qui a donné lieu à l'imposition de séries de droits de douane réciproques. (See Young Lee, Lusha Zhang et Yawen Chen; version française Jean Terzian)

