Commerce-Macron met en garde contre une résurgence des tensions UE-US

PARIS, 15 janvier (Reuters) - La signature prévue de l'accord commercial de "phase 1" entre les Etats-Unis et la Chine ne doit pas permettre de justifier la réouverture d'une page de tension entre Washington et l'Union européenne, a déclaré mercredi Emmanuel Macron. "J'espère que c'est une bonne dynamique", a déclaré le chef de l'Etat français à des journalistes lors de ses voeux à la presse à l'Elysée. "Il ne faudrait pas que cet apaisement sino-américain permette de justifier la réouverture d'une page de tension américano-européenne", a-t-il souligné. (Elizabeth Pineau et Marine Pennetier, édité par Sophie Louet)