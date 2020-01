Commerce-Les discussions sur la "phase 2" pas pour tout de suite-Presse chinoise

PEKIN, 15 janvier (Reuters) - Les pourparlers sur la "phase 2" de l'accord commercial entre Washington et Pékin pourraient ne pas commencer à brève échéance, rapporte mercredi le quotidien chinois Global Times, citant une source anonyme. Les droits de douanes américains en vigueur pour les produits chinois ne seront pas non plus levés avant un moment, ajoute le journal publié par le Quotidien du peuple, organe officiel du Parti communiste, citant une source proche du ministère chinois du Commerce. La "phase 1" de l'accord commercial, après dix-huit mois de guerre commerciale, entre la Chine et les Etats-Unis doit être signé ce mercredi à Washington. (Se Young Lee et Stella Qiu, version française Jean-Philippe Lefief)