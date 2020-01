Commerce-L'accord USA-Chine sera signé par le vice-Premier ministre chinois

PEKIN, 9 janvier (Reuters) - L'accord commercial de "phase 1" entre les Etats-Unis et la Chine sera signé par le vice-Premier ministre chinois Liu He, chef de l'équipe des négociateurs dans ce dossier, a annoncé jeudi le ministère chinois du Commerce. Liu He se rendra à Washington entre le 13 et le 15 janvier, a précisé Gao Feng, porte-parole du ministère. Les délégations des deux pays restent en contact étroit pour définir les modalités de cette signature. Donald Trump a annoncé le 31 décembre que l'accord avec la Chine serait signé le 15 janvier à la Maison blanche avec de "hauts représentants chinois", et qu'il se rendrait par la suite à Pékin pour entamer les négociations sur la "phase 2". L'accord de phase 1 conclu le mois dernier doit aboutir à une baisse des droits de douane et à une augmentation des achats par la Chine de produits agricoles, énergétiques et manufacturés américains tout en s'attaquant à certains litiges autour de la propriété intellectuelle. Aucune version du texte n'a été rendue publique et les responsables chinois n'ont toujours pas confirmé publiquement certains points essentiels comme une hausse des importations de biens et services américains de 200 milliards de dollars sur deux ans. Les Etats-Unis ont lancé une guerre commerciale contre Pékin il y a un an et demi, accusant la Chine de pratiques commerciales inéquitables. (Gabriel Crossley, Ryan Woo, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Michel Bélot)