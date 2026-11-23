Lundi, la paire AUD/USD a chuté à son plus bas niveau depuis 11 mois, avant de rebondir fortement et de terminer la journée en territoire positif, alors que l’appétit pour le risque, les positions des investisseurs et les indicateurs techniques laissent tous entrevoir l’arrivée prochaine d’un “short squeeze” correctif.

L'appétit pour le risque est revenu en force lundi. Les investisseurs ont délaissé les bons du Trésor américain au profit d'actifs plus risqués, et les actions ont progressé de plus de 4,0 % en début de séance. L'un des principaux catalyseurs de ce retour au risque a été l'annonce de la réintégration par le conseil d'administration de Nvidia de Jensen Huang aux postes de directeur général, de président et d'administrateur. L'or, l'argent et le cuivre, qui influencent fortement le dollar australien, ont également enregistré des gains significatifs.

Si ce climat optimiste se maintient, les traders qui ont pris des positions courtes sur le dollar australien pourraient décider de les liquider. Cela pourrait entraîner une forte hausse de la paire AUD/USD. Les dernières données de la CFTC montrent que la position courte nette sur le dollar australien 1232741NNET a considérablement augmenté pour atteindre un niveau record de plus de 182 000 contrats.

Le tableau technique renforce les risques d’un rebond correctif. Le RSI journalier a divergé par rapport au nouveau plus bas atteint plus tôt dans la journée, et une bougie “bull hammer” s’est formée. Vendredi et aujourd’hui, l’AUD/USD a tenté à deux reprises de passer sous le retracement de Fibonacci à 76,4 % de la remontée comprise entre 0,6422 et 0,7277. Il n’a pas réussi à se maintenir sous ce niveau à ces deux occasions. Ce niveau de Fibonacci correspond souvent à un point de retournement ou de correction des tendances.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, un rebond correctif vers la zone 0,6850–0,6900 ne peut être exclu.

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