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L'appétit pour le risque revient, mais compte tenu de la liquidité réduite en raison des fêtes et de la fin du mois lundi, nous nous gardons bien de tirer des conclusions hâtives de l'évolution des cours. Il est encore trop tôt pour dire s’il s’agit d’un rebond dans un marché baissier ou du début d’une reprise plus durable. Les informations selon lesquelles des puces Blackwell de Nvidia auraient été découvertes sur un site chinois lié à Alice Huang rappellent que, malgré le retour de Jensen Huang, des inquiétudes persisteront à court terme pour l’entreprise.

Ce rebond a remis l’accent sur la moyenne mobile sur 200 jours du S&P 500, à 7.352 points, qui constituera le premier véritable test de cette remontée. Un franchissement de ce niveau viendrait étayer l’hypothèse selon laquelle le plus bas a été atteint à 6.882. Néanmoins, des risques liés à des événements majeurs sont encore à venir, à savoir les chiffres de l’emploi – le 4 décembre – et la décision de la Fed – le 9 décembre –, qui devraient donner une meilleure idée de la direction à prendre.

SPX vs 200dma

Certains estiment également que la configuration actuelle des marchés boursiers américains – S&P 500 et Nasdaq – présente des similitudes avec celle de 2018. À l’époque, Jerome Powell était un nouveau président de la Fed aux tendances « hawkish », et les élections de mi-mandat avaient basculé en faveur des démocrates. Kevin Warsh a oscillé entre des messages « hawkish » et « dovish ». Cependant, les marchés sont passés d’une anticipation d’assouplissement à une anticipation de resserrement, et certains membres du FOMC ont appelé à des mesures plus agressives, telles qu’une hausse de 50 points de base. Cela a contribué à un resserrement des conditions financières via le canal des actions, tout comme en 2018.

Si le scénario de 2018 se répète, les actions devraient connaître un fort rebond jusqu’à la première semaine de décembre avant de repartir à la baisse à l’approche de la décision de la Fed. Les répercussions sur les principales paires de devises restent limitées, ce qui devrait maintenir la plupart des paires dans une phase d’attente jusqu’à la publication des chiffres de l’emploi.

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