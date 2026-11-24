COMMENTAIRE - La livre sterling se raffermit alors que l'attention se détourne de la volatilité du secteur technologique pour se concentrer sur les données économiques

La livre sterling semble en passe de poursuivre son rebond après avoir atteint lundi son plus bas niveau depuis 2026, à 1,3011, alors que les marchés tournent la page de la vague de ventes liée à Nvidia et se recentrent sur les fondamentaux des devises.

Le rebond de Nvidia et, plus largement, des valeurs technologiques après la réintégration de Jensen Huang au poste de directeur général du fabricant de puces s’est avéré être en grande partie une correction de la volatilité excessive qui avait entouré son licenciement puis sa réintégration. Les actifs risqués étaient déjà sous pression, le développement de l’IA faisant l’objet d’un examen minutieux tant sur le plan politique que financier, et les turbulences à la tête de l’une des principales entreprises du secteur pesaient sur l’ensemble du secteur.

Le secteur technologique s’étant apaisé, l’attention se reporte sur l’inflation, la politique des banques centrales et les perspectives de croissance, et le dollar s’affaiblit parallèlement aux rendements des bons du Trésor américain.

La chute de la livre sterling, qui est passée de ses plus hauts de début novembre (au-dessus de 1,35) à 1,3011, a probablement anticipé une part importante des opérations de liquidation de positions en vue des fêtes et de la fin d’année. Compte tenu du caractère très unidirectionnel de l’évolution de la livre en novembre, un mouvement de couverture des positions courtes est envisageable. Toutefois, les anticipations concernant la Fed et la Banque d’Angleterre étant en pleine évolution, la fourchette 1,35-1,30 ne devrait pas être franchie sans un catalyseur fondamental.

Les publications de décembre sur l’emploi, les salaires et l’inflation au Royaume-Uni et aux États-Unis seront donc scrutées à la loupe pour y déceler des indices sur les prochaines orientations de politique monétaire. Si la récente baisse du prix du pétrole se répercute sur l’inflation et que la trajectoire des taux de la Fed s’avère plus basse que prévu, les positions courtes sur la livre sterling pourraient se dénouer davantage, repoussant la paire GBP/USD vers le haut de la fourchette. Toutefois, un recul correspondant de l’inflation britannique raviverait les paris sur une politique accommodante de la Banque d’Angleterre et limiterait toute reprise significative, ce qui maintiendrait probablement la paire GBP/USD dans sa fourchette de 1,35 à 1,30 dans un avenir prévisible.

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