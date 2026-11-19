Jeudi, la paire USD/JPY a de nouveau testé la zone des 160 après qu’un élan d’optimisme sur les marchés boursiers, lié à l’introduction en bourse d’Anthropic, a déclenché des achats spéculatifs.

La hausse du prix du pétrole brut, après que le WTI a comblé son écart à près de 83 $ le baril, conjuguée à un raffermissement des rendements des bons du Trésor américain sous l'effet des déclarations bellicistes de la Fed et à des opérations de couverture de positions courtes sur le dollar alors que le sommet de l'ASEAN touche à sa fin, a contribué à soutenir le billet vert.

Le président américain Donald Trump a souligné les relations solides nouées avec le président chinois Xi Jinping et le président russe Vladimir Poutine lors de son voyage en Chine, ajoutant que les discussions avec Xi avaient porté sur l’intelligence artificielle et sur une vision commune selon laquelle des garde-fous minimaux en matière d’IA seraient bénéfiques, une évolution qui pourrait constituer un léger frein pour les transactions liées à l’IA.

Cela dit, une partie de la dernière évolution semble davantage liée aux flux qu’à des facteurs purement fondamentaux. L’une des séances les plus volatiles du mois, conjuguée à des opérations de couverture de positions courtes sur l’EUR/JPY et à des flux de couverture mensuels, pourrait exagérer la hausse.

DX Y vol

Les tendances saisonnières suggèrent qu’une nouvelle dépréciation du yen pourrait se produire jusqu’à fin novembre, voire en décembre, si un rebond boursier de fin d’année venait à se manifester, même dans un contexte de hausses des taux de la Fed et de la Banque du Japon. À l’approche de la publication vendredi des chiffres de l’IPC, le gouverneur de la Banque du Japon, M. Ueda, a récemment minimisé la faiblesse des données de consommation tout en continuant à laisser entrevoir une hausse des taux à court terme.

Mais les haussiers restent naturellement prudents après que le franchissement de la barre des 160,00 la semaine dernière a été accueilli par de fortes ventes et ravivé les craintes d’intervention. Bien que les marchés d’options n’intègrent pas de risque d’intervention imminente, la conviction haussière semble modérée, de nombreux acteurs préférant les options d’achat à une exposition directe au cours au comptant, ce qui souligne une réticence persistante à suivre la hausse de l’USD/JPY aux niveaux actuels.

Yen intraday

Ainsi, une forte résistance est observée à 160,20, suivie du plus haut de septembre à 160,39 et du pic du 30 avril à 160,72, tandis que le soutien est assuré par la convergence des moyennes mobiles à 100 et 200 jours à 158,85/87.

Yen

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