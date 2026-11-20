La paire EUR/USD suit une nette tendance baissière. Elle est en baisse depuis janvier, et ce recul s'est accéléré après septembre. Les indicateurs techniques laissent penser que les baissiers pourraient rester aux commandes, mais les vendeurs à découvert courent un risque réel de « squeeze ».

La remontée du dollar observée depuis septembre s'explique par les anticipations d'un durcissement de la politique monétaire de la Fed et d'une hausse des taux supérieure à celle anticipée par les marchés. Ce sentiment s'est renforcé après le discours du président de la Fed, Warsh, à Jackson Hole. Il existe un risque que la vigueur du dollar s'estompe.

Plusieurs signaux vont dans ce sens. Les actions américaines ont subi une forte correction, en particulier les titres liés à l’IA AIQ.O , notamment Nvidia NVDA.O . Cela pourrait constituer un premier signe avant-coureur indiquant que l’IA ne répondra pas aux attentes et que la croissance économique américaine pourrait ralentir.

Les marchés de l’inflation laissent également entrevoir un affaiblissement du dollar. Les taux d’équilibre de l’inflation aux États-Unis et les swaps indexés sur l’inflation à 2, 5 et 10 ans affichent une tendance à la baisse depuis mai, et cette baisse s’est accélérée depuis la mi-octobre. Les fortes baisses du prix du pétrole et d’autres matières premières pourraient faire reculer encore davantage les anticipations d’inflation.

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Ces signaux contredisent le discours récent des responsables de la Fed, qui s’est montré très belliciste. Si la vague de ventes sur les marchés boursiers se poursuit, si les prix des matières premières continuent de glisser et si les taux d’inflation baissent encore, la Fed pourrait être contrainte de modérer ce discours. Les investisseurs réduiraient alors probablement les probabilités de nouvelles hausses des taux de la Fed, ce qui pourrait exercer une pression baissière sur le dollar et les taux d’intérêt américains tout en resserrant les spreads US2DE2=RR .

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Dans ce scénario, les positions courtes sur la paire EUR/USD pourraient subir une forte pression à la hausse.

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