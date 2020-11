Comment s'adapter pour performer sur un segment "value" dans la tourmente ? (NN IP)

(AOF) - La stratégie "value" a nettement sous-performé lors de la dernière décennie en raison de l'utilisation massive de moyens non conventionnels par les banques centrales, des bouleversements technologiques auxquels sont confrontés les secteurs "value" traditionnels, et à cause de la faiblesse des taux d'intérêt et de l'absence de pressions inflationnistes. C'est ce que constate NN Investment Partners (NN IP).

Pour autant, les portefeuilles d'actions gérés avec une stratégie "value" peuvent tout de même surperformer en adoptant une approche adaptative fondée sur trois piliers, souligne le gestionnaire d'actifs.

Il s'agit de l'adaptation aux biais internes, la gestion des risques sous-jacents et l'intégration cohérente des facteurs ESG.

" Tous les gérants manifestent des biais comportementaux, ce n'est pas un problème dans la mesure où ils sont reconnus et compensés. C'est le premier pilier, savoir s'adapter à ses préjugés ", explique Nicolas Simar, responsable des stratégies Euro et Europe High Dividend de NN IP.

Le deuxième pilier est la gestion des risques macroéconomiques involontaires. " Les gérants connaissent le niveau de risque absolu de leur portefeuille, mais certains n'intègrent pas les éléments sous-jacents qui contribuent à ce risque et ils ne parviennent donc pas à le gérer activement ", relève Nicolas Simar.

Enfin, le troisième pilier consiste à utiliser les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) pour améliorer le rapport risque/rendement en passant au crible leur univers d'investissement et ainsi sélectionner les titres les plus attractifs.