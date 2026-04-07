Comment protéger son portefeuille face aux tensions géopolitiques ?

Un trader vu de dos (Crédits: Adobe Stock)

Les tensions géopolitiques ont presque toujours le même effet sur les marchés : elles ravivent la volatilité, nourrissent l'incertitude et poussent de nombreux investisseurs à réagir dans l'urgence. Guerre, crise diplomatique, tensions commerciales, menace sur l'approvisionnement énergétique : autant d'événements qui peuvent provoquer des secousses parfois brutales, mais pas toujours durables.

Pour autant, protéger son portefeuille ne consiste pas forcément à tout vendre dès les premiers signes de stress. Dans bien des cas, les marchés réagissent d'abord de façon émotionnelle, avant de réintégrer plus froidement les conséquences économiques réelles. L'enjeu, pour l'investisseur particulier, est donc moins de prédire l'actualité que de construire un portefeuille capable d'encaisser les chocs. L'AMF rappelle d'ailleurs l'intérêt de la diversification pour limiter les risques, même si les corrélations entre actifs peuvent évoluer rapidement.

Dans cet article, nous verrons s'il faut ou non vendre en période de tensions, quels actifs peuvent jouer un rôle défensif, quels secteurs sont les plus exposés, et quelles stratégies simples permettent de mieux protéger son portefeuille sans tomber dans la panique.

Faut-il vendre en période de tensions ?

Pas nécessairement. En période de choc géopolitique, les marchés ont souvent tendance à sur-réagir à court terme. Les investisseurs vendent dans l'urgence par peur d'une aggravation, ce qui accentue la baisse, parfois au-delà de ce que justifieraient réellement les fondamentaux économiques.

Le principal risque, pour un particulier, est alors de vendre au mauvais moment et de transformer une baisse provisoire en perte définitive. Céder dans la panique revient souvent à sortir après la chute, sans garantie de savoir quand revenir sur les marchés. Or, rater le rebond peut coûter cher sur la performance de long terme.

Il faut donc distinguer deux situations. D'un côté, un choc temporaire, qui provoque surtout de la volatilité et de l'aversion au risque. De l'autre, un changement durable, susceptible d'affecter la croissance, l'inflation, les taux ou les bénéfices des entreprises pendant plusieurs trimestres. C'est seulement dans ce second cas qu'un repositionnement plus profond du portefeuille peut se justifier.

Dans la plupart des cas, mieux vaut privilégier des arbitrages ciblés plutôt qu'une vente massive. Réduire une exposition trop concentrée, renforcer les poches défensives ou remonter légèrement son niveau de liquidités est souvent plus pertinent que sortir totalement du marché.

Les actifs à privilégier

L'or : une valeur refuge en période d'incertitude

L'or est souvent considéré comme l'un des actifs refuges de référence. En phase de stress géopolitique, il peut bénéficier de la recherche de sécurité des investisseurs, surtout lorsque l'incertitude s'accompagne d'un doute sur la croissance ou sur la solidité des monnaies. Il ne produit pas de revenu, mais il peut jouer un rôle de diversification au sein d'un portefeuille.

Les obligations d'États pour stabiliser le portefeuille

Les obligations souveraines de bonne qualité, en particulier celles émises par des États jugés solides, peuvent contribuer à amortir les chocs. La sensibilité des obligations souveraines est en général plus modérée que celle des actions dans les scénarios de correction.

Pour un investisseur particulier, cette poche obligataire peut être détenue via des fonds euros, des fonds obligataires prudents ou des ETF obligataires, selon son enveloppe d'investissement et son profil de risque.

Les secteurs défensifs (santé, consommation de base, utilities)

Certains secteurs résistent généralement mieux aux épisodes de tension, car leur activité dépend moins du cycle économique. C'est notamment le cas de la santé, de la consommation de base ou encore des utilities. Ces entreprises vendent des biens et services qui restent demandés même lorsque l'environnement se dégrade, ce qui peut limiter les à-coups en Bourse.

Les liquidités pour saisir des opportunités

Détenir une part raisonnable de liquidités permet de traverser plus sereinement les phases d'instabilité. Cela évite d'avoir à vendre dans l'urgence et donne aussi la possibilité d'acheter progressivement si les marchés corrigent fortement. Les liquidités ne protègent pas contre l'inflation sur longue période, mais elles apportent de la souplesse en période troublée.

Les secteurs à éviter

Les secteurs cycliques sensibles aux ralentissements économiques

Les secteurs cycliques sont souvent les premiers touchés lorsque les tensions géopolitiques font craindre un ralentissement de la croissance. Industrie, automobile, construction ou consommation discrétionnaire peuvent souffrir rapidement si la confiance des ménages et des entreprises se dégrade.

Les valeurs de croissance dépendantes des taux

Les valeurs de croissance très chèrement valorisées sont plus vulnérables lorsque les tensions géopolitiques alimentent l'inflation ou poussent les banques centrales à maintenir des taux élevés. Leur valorisation repose en partie sur des profits futurs, qui sont davantage pénalisés lorsque le coût de l'argent reste élevé.

Les entreprises exposées aux zones géopolitiques à risque

Certaines sociétés réalisent une part importante de leur chiffre d'affaires dans des zones instables ou dépendent d'infrastructures locales sensibles. En cas de sanctions, de restrictions commerciales, de perturbation logistique ou de conflit, leur activité peut être affectée directement.

Les secteurs dépendants de matières premières volatiles

Quand les tensions touchent des régions clés pour l'énergie ou certaines ressources, les cours du pétrole, du gaz ou de certaines matières premières peuvent devenir très volatils. Les entreprises fortement dépendantes de ces intrants peuvent voir leurs marges se dégrader rapidement.

Stratégies de protection simples

Diversifier son portefeuille (zones géographiques et secteurs)

La première protection reste la diversification. Répartir ses investissements entre plusieurs zones géographiques, plusieurs secteurs et plusieurs classes d'actifs permet de réduire l'impact d'un choc localisé. L'AMF rappelle que la diversification reste un levier central pour les investisseurs, même si elle ne supprime pas totalement le risque.

Investir progressivement pour lisser les points d'entrée

Investir régulièrement, plutôt qu'en une seule fois, permet de réduire le risque de mauvais timing. Cette approche DCA (Dollar Cost Averaging) peut facilement être mise en place avec des plans d'investissement proposés par de nombreux courtiers Bourse au sein des meilleurs PEA notamment. En période de tensions, elle est particulièrement utile, car elle limite l'impact émotionnel et lisse le prix d'achat dans le temps.

Renforcer les actifs défensifs

Sans bouleverser totalement son allocation, il peut être judicieux d'augmenter légèrement le poids des actifs défensifs : obligations de qualité, fonds euros, or en proportion raisonnable, ou actions de secteurs peu cycliques. L'idée n'est pas de supprimer tout risque, mais de rendre le portefeuille plus robuste.

Utiliser des ETF pour simplifier la gestion

Les ETF permettent de diversifier facilement un portefeuille, à moindres frais, sur des indices larges, des obligations ou des secteurs défensifs. Pour un investisseur particulier, ils constituent souvent une solution simple pour ajuster son exposition sans multiplier les lignes ni complexifier la gestion.

Réserver les stratégies complexes aux investisseurs expérimentés

Produits dérivés, vente à découvert, couverture optionnelle : ces outils existent, mais ils sont plus techniques et plus risqués. Ils ne sont généralement pas adaptés au grand public sans bonne maîtrise préalable. En période de tensions, la simplicité reste souvent la meilleure protection.

En pratique, protéger son portefeuille face aux tensions géopolitiques consiste moins à chercher le bon coup qu'à renforcer la solidité d'ensemble de son allocation. Une diversification cohérente, une part raisonnable d'actifs défensifs et une gestion disciplinée permettent bien souvent de traverser ces épisodes avec plus de sérénité.