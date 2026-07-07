Comment participer à une IPO en pratique ?

IPO (Crédits: Freepik / graystudiopro1)

Aujourd'hui, investir dans une entreprise dès ses premiers pas en Bourse n'est plus le privilège des gérants de Wall Street, car les investisseurs particuliers peuvent participer de plus en plus facilement aux introductions en Bourse (IPO).

Mais si l'opportunité est séduisante, elle exige de maîtriser les règles du jeu et d'en mesurer les risques. Voici un guide pratique pour participer à une IPO.

Comment fonctionne l'attribution des actions lors d'une IPO ?

Lors d'une introduction en Bourse, une entreprise met en circulation un nombre limité d'actions à un prix fixé à l'avance sur une place de marché qu'elle a choisi (Nasdaq, Euronext, etc.).

Ce prix est déterminé à l'issue d'une phase de construction du carnet d'ordres au cours de laquelle les investisseurs institutionnels font connaître leur intérêt. Le prix définitif est déterminé quelques jours avant la première cotation, parfois même la veille de l'IPO.

Pour les investisseurs particuliers, l'accès aux actions d'introduction passe généralement par une procédure d'offre à prix fixe (OPF) ou une offre à prix ouvert (OPO). Dans les deux cas, les demandes sont centralisées, puis les actions attribuées en fonction du nombre de souscriptions reçues.

En cas de forte demande, ce qui est fréquent pour les IPO très médiatisées comme celle de SpaceX en juin 2026, les ordres sont servis au prorata. Si vous avez demandé 100 actions et que la demande totale est deux fois supérieure à l'offre, vous n'en recevrez que 50, voire moins. Il n'est donc jamais garanti d'obtenir la totalité des titres souhaités.

Comment acheter des actions d'une entreprise qui réalise une introduction en Bourse ?

Souscrire à l'action avant la première cotation

La souscription lors de la période de pré-cotation permet d'acheter des actions au prix d'introduction, avant même que le titre ne soit négocié en Bourse. Pour cela, il faut disposer d'un compte-titres ou d'un PEA ouvert chez un courtier en Bourse qui participe à l'opération, et faire une demande de souscription pendant la fenêtre prévue à cet effet. Cependant, il n'est pas garanti que vous receviez le nombre d'actions voulu.

Acheter une action lors du premier jour de cotation

Si vous n'avez pas souscrit en amont, vous pouvez acheter le titre dès son entrée en Bourse, comme n'importe quelle autre action cotée. La première journée de cotation en Bourse est cependant souvent marquée par une forte volatilité : le cours de Bourse peut bondir bien au-dessus du prix d'introduction si la demande est soutenue ou au contraire plonger. Acheter le jour J revient donc à payer potentiellement une prime par rapport au prix de l'IPO, sans bénéficier de l'attribution préférentielle réservée aux souscripteurs initiaux.

Attendre quelques jours ou quelques semaines avant d'acheter des actions sur le marché secondaire

La troisième option consiste à laisser passer l'effervescence initiale. Les premières semaines suivant une IPO sont souvent turbulentes et la volatilité peut être importante : le prix tente de trouver un équilibre entre demande spéculative et valeur fondamentale perçue. En attendant que la volatilité se stabilise, l'investisseur peut analyser les premières réactions du marché, lire les premiers commentaires d'analystes et entrer à un prix potentiellement plus représentatif de la valeur réelle de l'entreprise. C'est souvent la stratégie la plus prudente pour les investisseurs qui privilégient le long terme.

Que faut-il vérifier avant d'investir dans une IPO ?

Analyser l'entreprise, sa valorisation et le prospectus IPO

Avant tout investissement, consultez le prospectus d'introduction en Bourse, document officiel déposé auprès du régulateur boursier (la SEC aux Etats-Unis ou l'AMF en France). Il contient des informations importantes comme les comptes financiers, la stratégie de développement, les facteurs de risque et les conditions de l'opération. Examinez la valorisation proposée : est-elle cohérente avec les revenus actuels, la croissance anticipée ou encore les multiples comparables du secteur ?

Comprendre les risques spécifiques aux IPO

La volatilité est souvent maximale dans les premiers jours suivant la cotation, ce qui peut se traduire par des variations de cours très importantes. L'absence d'historique boursier rend par ailleurs impossible toute comparaison. Le risque de surévaluation est également fréquent : certaines IPO sont lancées à des multiples élevés, portés par l'enthousiasme des marchés, et le cours de Bourse peut corriger significativement une fois l'effet d'annonce retombé.

Enfin, il faut garder en tête que les actionnaires historiques (fondateurs, fonds de capital-risque, etc.) sont généralement soumis à une période de lock-up (souvent de 90 à 180 jours) pendant laquelle ils ne peuvent pas céder leurs titres. Mais à l'expiration de cette période, un afflux de ventes peut peser sur le cours de Bourse.

Choisir le bon courtier et regarder les frais

Tous les courtiers Bourse ne proposent pas l'accès aux IPO. Vérifiez donc que votre intermédiaire financier vous permet de participer aux IPO qui vous intéressent. De plus, renseignez-vous sur les frais de souscription, de transaction et de garde. Parmi les acteurs qui offrent un accès aux introductions en Bourse aux investisseurs particuliers, on trouve notamment les grandes banques en ligne et certains courtiers Bourse spécialisés.