Comment le redressement de Nvidia en Chine est menacé par le départ de Huang

par Eduardo Baptista et Liam Mo

Nvidia a réussi à se relancer sur le marché chinois en plein essor de l'intelligence artificielle en commercialisant des puces et des logiciels moins puissants, après que les interdictions d'exportation américaines lui ont coûté des milliards de chiffre d'affaires – mais cette activité est désormais menacée par le scandale entourant l'ancien directeur général Jensen Huang.

Les produits de Nvidia NVDA.O , utilisés pour faire fonctionner des modèles d'IA qui alimentent tout, des logiciels d'entreprise aux robots humanoïdes, ont connu une demande croissante en Chine de la part des universités, des entreprises et des instituts de recherche, alors même que les processeurs d'IA les plus avancés du fabricant américain de puces restent largement inaccessibles, selon des acteurs du secteur et une analyse de Reuters portant sur plus de 100 communiqués d'entreprises chinoises et registres d'achats.

Aujourd'hui, après la démission soudaine de M. Huang, certains clients chinois annulent leurs commandes ou hésitent à en passer, mettant en péril des milliards de chiffre d'affaires, alors que la surveillance de Nvidia par les autorités américaines s'intensifie depuis le départ de M. Huang, ont indiqué des sources proches du dossier.

Huang a quitté Nvidia au début du mois à la suite d'articles faisant état de relations extraconjugales , dont l'une impliquait une femme d'affaires soupçonnée par les autorités américaines d'espionnage au profit de la Chine. Le cofondateur et directeur général, proche allié du président américain Donald Trump, avait été un fervent défenseur des ventes de puces à la Chine et l'une des voix les plus influentes du secteur à Washington.

Avant les déboires de Huang, le chiffre d'affaires réalisé auprès de clients dont le siège social se trouve en Chine et à Hong Kong avait plus que triplé d'une année sur l'autre, passant de 2,97 milliards de dollars au cours du trimestre d'octobre 2025 de Nvidia à 11,05 milliards de dollars au cours du trimestre clos le 25 octobre 2026, selon les résultats financiers de l'entreprise.

Alors même que l'entreprise annonçait une hausse de son chiffre d'affaires en Chine, Huang a déclaré publiquement que les restrictions imposées par Washington avaient décimé l'activité de l'entreprise dans ce pays et que sa part du marché chinois des puces d'IA avait chuté à zéro en raison des restrictions américaines.

La dépendance de la Chine vis-à-vis de Nvidia retient l'attention à Washington et pourrait en attirer davantage après la défaite cuisante infligée par les démocrates au Parti républicain de Trump lors des élections de mi-mandat du 3 novembre, qui leur a permis de prendre le contrôle de la Chambre des représentants et du Sénat américains à partir de janvier.

« Le Congrès va exercer une forte pression, de manière bipartisane, sur les puces et les capacités de fabrication de puces, après deux ans de surveillance quasi inexistante », a déclaré Mike Kuiken, vice-président de la Commission d'examen économique et de sécurité États-Unis-Chine, une organisation bipartisane qui conseille le Congrès.

COMMANDES ANNULÉES, CLIENTS INQUIETS

Certains clients chinois ont commencé à annuler des commandes, craignant que la RTX PRO 5500 – une carte graphique conçue pour les ordinateurs professionnels et capable de faire tourner des modèles d'IA – ne soit pas autorisée en Chine, selon deux personnes proches du dossier. Reuters n'a pas pu déterminer l'ampleur de ces annulations ni savoir si les États-Unis ou la Chine restreindraient les expéditions.

La controverse entourant Huang a également profondément déstabilisé les fournisseurs, clients et autres partenaires chinois dont les activités dépendent de Nvidia, selon deux sources proches du dossier. Ils craignent qu'une surveillance accrue ne s'étende aux ventes légales restantes de puces de Nvidia.

Avant le départ de Huang, les entreprises chinoises avaient commandé plus de 6 millions d'unités d'une nouvelle carte graphique Nvidia, d'une valeur de près de 70 milliards de dollars aux prix catalogue, avait rapporté Reuters en octobre , citant des sources proches du dossier. Cela représente plus du double de la production mondiale prévue par l'entreprise pour l'année prochaine.

Contrairement aux puces les plus puissantes de Nvidia, utilisées dans de vastes centres de données pour développer des modèles d'IA avancés, les produits moins puissants et moins chers qu'elle commercialise en Chine appartiennent à ses gammes destinées aux PC, aux jeux vidéo et à la robotique; ceux-ci permettent d'exécuter des modèles d'IA existants , de générer des images et des vidéos, d'analyser des données d'entreprise et d'aider les robots à réagir à leur environnement.

Le 8 novembre, les administrateurs de Nvidia ont ouvert une enquête sur les liens entre Huang et cette femme et ont déclaré n'avoir aucune raison de croire que les secrets de l'entreprise ou la sécurité nationale américaine aient été compromis. La Chine a nié les allégations d'espionnage. Reuters n'a pas vérifié ces allégations de manière indépendante.

Pour remplacer M. Huang, Nvidia a nommé Colette Kress, directrice financière , au poste de directrice générale par intérim.

UNE NOUVELLE VOIE VERS LA CROISSANCE

Lorsque Washington a commencé à restreindre les processeurs d'IA les plus puissants de Nvidia en 2022, l'entreprise a développé des alternatives moins performantes afin de se conformer à la réglementation américaine. Les premières puces de ce type ont suscité une forte demande, mais ont rapidement été interdites par de nouvelles restrictions américaines.

Un produit lancé par la suite, le RTX PRO 6000D, conçu pour faire tourner des modèles d'IA sur des ordinateurs professionnels, n'a suscité qu'un intérêt mitigé de la part des grandes entreprises technologiques chinoises après son lancement l'année dernière, comme l'avait précédemment rapporté Reuters.

Mais la situation a changé en début d'année, alors que la puissance de calcul dédiée à l'IA se faisait rare en Chine. De nombreuses entreprises ont commencé à utiliser des modèles d'IA dans l'ensemble de leurs activités plutôt que de se contenter de les développer, tandis que les fabricants de puces nationaux peinaient à suivre le rythme, selon trois sources proches du dossier.

Même Huawei, le principal concurrent chinois de Nvidia, a reconnu en septembre qu'il ne pouvait pas produire suffisamment d'équipements informatiques dédiés à l'IA pour répondre à la demande nationale.

Les alternatives chinoises en matière de puces restent coûteuses et difficiles à adopter. Les développeurs ont passé des années à créer des logiciels autour de la technologie de Nvidia, ce qui rend le changement onéreux, tandis que la pénurie de mémoires avancées nécessaires au fonctionnement des puces d'IA a fait grimper les prix des puces nationales.

Huawei et Cambricon ont augmenté les prix de certaines puces d'IA de 20 % à 50 % ces derniers mois, a rapporté Reuters en septembre.

Les fournisseurs de services cloud, les entreprises technologiques, les fabricants et les universités se tournent donc vers les produits moins gourmands en énergie de Nvidia pour faire fonctionner des modèles d'IA, générer des images, analyser des données et automatiser des tâches, selon ces trois sources .

La demande a été particulièrement forte pour sa carte graphique RTX PRO 5500, les commandes chinoises dépassant les 6 millions d'unités alors que la production mondiale prévue ne devrait pas dépasser les 3 millions en 2027, a rapporté Reuters le mois dernier.

Vendue à environ 11 400 dollars, cette carte est commercialisée dans le monde entier, mais elle a été développée pour répondre à la demande chinoise, selon une source proche des projets de Nvidia.

Nvidia avait constaté que des entreprises chinoises se procuraient ses cartes de jeu RTX 5090 par des canaux non officiels et les intégraient dans des serveurs pour faire fonctionner des services d'IA, a déclaré cette source.

Bien que conçue pour les ordinateurs de jeu haut de gamme, la RTX 5090 est suffisamment puissante pour dépasser les limites d'exportation américaines. Elle ne peut pas être vendue en Chine car les restrictions d'exportation américaines s'appliquent aux capacités d'une puce plutôt qu'à sa commercialisation à des fins de jeu ou d'IA.

La RTX PRO 5500 offre davantage de mémoire et est destinée aux applications d'IA professionnelles. Nvidia a demandé à Taiwan Semiconductor Manufacturing Co de réaffecter une partie de sa capacité de production, initialement prévue pour la carte de jeu, au nouveau produit, selon deux personnes proches de ses projets.

Nvidia avait indiqué à certains clients qu'ils pouvaient s'attendre à recevoir des échantillons en décembre et que les livraisons commenceraient début 2027 , ont précisé ces deux sources.

Ces projets sont désormais confrontés à une nouvelle incertitude, aggravée par les efforts de Pékin pour promouvoir les puces nationales. Les achats importants de cette nouvelle puce Nvidia par des entreprises du web telles que ByteDance et Alibaba pourraient nécessiter l'accord du gouvernement chinois, selon deux sources proches du dossier.

TSMC et l'autorité chinoise de régulation du secteur n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

DÉPENDANCE EN MATIÈRE DE ROBOTIQUE

L'influence de Nvidia s'étend au-delà des centres de données pour toucher le secteur chinois des robots humanoïdes, en pleine expansion.

Les processeurs Jetson de l'entreprise permettent aux robots d'interpréter les informations provenant de caméras et de capteurs et de réagir en temps réel, tandis que son logiciel Isaac aide les ingénieurs à développer et à tester des robots dans des environnements virtuels.

Une analyse réalisée par la Jamestown Foundation, un groupe de réflexion américain, a identifié au moins 14 entreprises chinoises utilisant des composants de la plateforme robotique de Nvidia, notamment Unitree, XPeng Robotics, AgiBot et Fourier Intelligence.

Ces entreprises de robotique n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Un ancien employé d'Unitree a déclaré que le développement de l'IA de l'entreprise reposait largement sur les processeurs Jetson Nano et Orin de Nvidia, malgré l'importance accordée par celle-ci à l'innovation nationale. Les remplacer par des alternatives chinoises telles que Rockchip serait difficile en raison de leurs capacités de calcul limitées, a-t-il ajouté.

« Sans Nvidia, la puissance de calcul est tellement limitée qu'il est impossible de produire des fonctionnalités autonomes efficaces », a déclaré cet ancien employé.

LA PROCHAINE CIBLE DE WASHINGTON?

Certaines agences américaines, notamment le Conseil national de sécurité et la Commission fédérale des communications (FCC), examinent actuellement si les restrictions technologiques imposées par les États-Unis à la Chine devraient s'étendre au-delà des puissantes puces utilisées pour développer des modèles d'IA. D'éventuelles restrictions supplémentaires pourraient concerner les processeurs Jetson de Nvidia, qui sont également utilisés dans les robots, les drones et d'autres machines autonomes, selon une source proche des discussions.

La Maison Blanche et la FCC n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Les législateurs du Capitole ont également évoqué les processeurs Jetson de Nvidia lors des discussions sur un durcissement des restrictions technologiques imposées à la Chine , et ces puces pourraient devenir une priorité si Washington étendait ces restrictions, a indiqué cette source.

Ces discussions reflètent un débat plus large visant à déterminer si Washington s'est concentré de manière trop restrictive sur les puces d'IA les plus puissantes, en négligeant des produits moins avancés qui peuvent néanmoins aider les entreprises chinoises à développer des technologies sophistiquées.

Dans une proposition d'octobre régissant les investissements américains dans les technologies chinoises, le département du Trésor américain a fait valoir que mesurer la puissance de calcul nécessaire pour entraîner un modèle d'IA n'était plus un moyen fiable d'évaluer son niveau de sophistication.

Les progrès réalisés dans les logiciels et les techniques d'IA permettent désormais aux modèles d'effectuer davantage de calculs lorsqu'ils répondent à des questions. Cela a rendu possible la mise au point de systèmes de plus en plus performants sans devoir reposer uniquement sur d'énormes opérations d'entraînement.

La proposition ne restreint pas en soi les exportations de puces, mais Reva Goujon, directrice au sein du cabinet d'études Rhodium Group, a déclaré qu'elle donnait un indice sur la manière dont Washington pourrait renforcer les restrictions sur les produits Nvidia utilisés pour faire fonctionner des systèmes d'IA.

« Ce n'est pas un hasard si ces idées politiques refont surface au moment où Jensen est écarté de la scène », a déclaré Mme Goujon.

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