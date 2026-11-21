Vous pouvez peindre les murs de votre chambre. Vous pouvez faire de la plongée sous-marine et explorer des épaves. Vous pouvez observer les oiseaux et répertorier jusqu’à 62 espèces différentes. Vous pouvez même braquer des banques et voler des voitures, comme au bon vieux temps — mais vous devrez faire attention, car la police est plus maligne désormais et si vous tombez en panne d’essence, eh bien, vous devrez faire le plein.

Le niveau de réalisme du jeu vidéo "Grand Theft Auto VI" de Rockstar Games, sorti cette semaine , a stupéfié les joueurs et a permis à ce lancement de dépasser les attentes déjà très élevées qui s’étaient accumulées après 13 ans d’attente et un budget de production estimé à 1 milliard de dollars. Il affiche une note de 99 sur 100 sur Metacritic, soit le score le plus élevé jamais obtenu, ex aequo, pour un jeu, et les éloges à son égard sont quasi unanimes.

"J’ai vraiment l’impression d’avoir attendu tout ce temps et que le moment est enfin venu; pour moi, c’est la version idéale de ce qu’ils auraient pu réaliser", a déclaré Brandon Nightingale, un professeur de production musicale de 34 ans originaire de Manchester, en Grande-Bretagne, et fan de longue date de Rockstar Games.

"Vu tout ce qu’ils ont réussi à intégrer dans le jeu, je me demande: qu’est-ce que je fais ensuite? Est-ce que je lance une mission ou est-ce que je vais simplement faire un tour au magasin? Hier soir, j’y ai joué et je me suis contenté de conduire… Je suis juste en train de m’imprégner de cet univers."

Même les développeurs concurrents se sont montrés élogieux.

"Rockstar Games a créé un chef-d’œuvre que je compte explorer dans les semaines et les mois à venir. Toutes mes félicitations… C’est incroyablement difficile de réaliser ce que vous venez d’accomplir", a déclaré Michal Nowakowski, codirecteur général de la société polonaise CD Projekt Red, développeur de "Cyberpunk 2077" et de la série "The Witcher", dans un message publié sur les réseaux sociaux.

Pocketpair, le développeur japonais de jeux vidéo à l’origine de "Palworld", a célébré la sortie du jeu jeudi en organisant une soirée sushis dans ses bureaux et a accordé cinq jours de congé à ses employés pour qu’ils puissent profiter de ce qu’il a qualifié de "nouvelle ère du jeu vidéo".

Le succès du jeu est un coup de pouce pour Take-Two Interactive Software TTWO.O , propriétaire de Rockstar, ainsi que pour les fabricants de consoles Sony 6758.T et Microsoft MSFT.O , mais l’attention médiatique considérable dont bénéficie ce jeu – ce qui est rare pour les jeux vidéo – pourrait également donner un coup de fouet plus général à l’ensemble du secteur.

Rockstar a déclaré vendredi que les ventes au détail du jeu avaient atteint le chiffre record de 3,79 milliards de dollars, selon ses estimations à la fin de la journée de lancement. De nombreux fans avaient préchargé le jeu avant sa sortie, mais les ventes vont se poursuivre à l’approche des fêtes de fin d’année. Environ les trois quarts des ventes ont été réalisées jusqu’à présent sur PlayStation 5, le reste sur Xbox Series X ou S, selon le cabinet d’études de marché Sensor Tower. Une version PC est attendue l’année prochaine.

DES ORIGINES ÉCOSSAISES

Dans les années 1990, GTA a vu le jour dans un petit bureau de Dundee, en Écosse, a expliqué le journaliste spécialisé dans les jeux vidéo Tom Regan. "Au départ, c'était un jeu en vue de dessus, très arcade, qui devait à l'origine être un jeu de gendarmes et de voleurs, mais les développeurs se sont ensuite rendu compte que ce n'était pas amusant de jouer le rôle de la police. C'était plus amusant de semer le chaos.

"Et passer de ça – un jeu un peu décalé et un peu grossier – au produit de divertissement le plus incroyable de l’histoire, qui repousse véritablement les limites de la narration interactive, c’est incroyable. Ça montre en quelque sorte l’évolution des jeux vidéo en tant que média, tant sur le plan artistique, commercial que culturel."

L’action de GTA VI se déroule à Leonida, la version du jeu de la Floride. Le jeu alterne entre deux personnages principaux, Lucia Caminos et Jason Duval. Ils sont complices dans le crime et entretiennent une relation amoureuse — dont l’intensité dépend du joueur.

La présence de Lucia, première protagoniste féminine pleinement développée de GTA, reflète l’évolution de la composition démographique des joueurs et pourrait à son tour l’influencer. Selon une enquête de Bain réalisée avant la sortie du jeu, les femmes devraient représenter environ 4 joueurs de GTA VI sur 10 aux États-Unis.

"Au cours de ses premières décennies, GTA était un jeu majoritairement conçu et joué par de jeunes hommes", a déclaré Tore Olsson, professeur à l’université du Tennessee, à Knoxville. "La représentation des femmes dans ces premiers jeux était sexualisée, dépourvue de nuances, et relevait davantage du décor que d’autre chose."

Tout comme la sophistication des graphismes et du gameplay de la franchise GTA a évolué depuis ses débuts dans les années 1990, son reflet de la société dans son ensemble a lui aussi évolué, tout en conservant un regard satirique sur la culture américaine.

"J’ai joué à “Vice City”, j’ai joué à “GTA San Andreas”, et j’ai également joué à “GTA IV” récemment", a déclaré Mia Pazan lors d’un événement sportif sur le thème de GTA VI à Miami mercredi soir. "Je suis latino-américaine, et si je suis ici aujourd’hui, c’est parce qu’on a enfin de véritables représentations hispaniques dans la culture dominante, et personnellement, je m’identifie vraiment beaucoup à Lucia."

Certains joueurs ont critiqué sur les réseaux sociaux cette orientation plus inclusive, se plaignant qu’elle était "woke" et exprimant leur agacement face au fait qu’une des voies ouvertes à Jason consiste à être un petit ami attentionné qui traite bien Lucia. Mais au final, la plupart des options relationnelles sont des choix que Rockstar laisse au joueur, qui peut également décider de se concentrer sur la commission de crimes ou sur n’importe quelle autre voie possible.

Nightingale a déclaré que certains joueurs regretteraient peut-être le chaos des anciens titres GTA et de leurs modes multijoueurs en ligne.

"D’autres, comme moi, souhaitent profiter de l’immersion dans l’univers qu’ils ont créé", a-t-il déclaré.