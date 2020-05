Comment le coronavirus a-t-il affecté la transition énergétique ?

Tribune Libre. Par Mark Lacey, responsable transition énergétique et matières premières / Alexander Monk et Felix Odey, analystes énergies renouvelables

La propagation de Covid-19 affecte tous les modes de vie. Le secteur de la transition énergétique ne fait pas exception, mais nous pensons qu'il représente toujours une opportunité à long terme.

Ce qui apparait clairement est que la croissance économique accusera un brusque déclin, du moins à court terme.

Dans le domaine de la transition énergétique, nous pensons que les entreprises sont exposées à trois risques principaux : l'impact sur la demande des consommateurs, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, et les effets de l'incertitude et des restrictions qui pèsent sur les déplacements. Nous insistons sur le fait que la forte correction des marchés boursiers en février et en mars a créé des opportunités en ce qui concerne les actions qui se négociaient auparavant à des valorisations élevées.

Avant tout, nous restons convaincus que la transition énergétique demeure une opportunité à long terme. Si le monde veut limiter la hausse de la température à moins de 2 degrés, conformément à l'Accord de Paris de 2015, alors la transition énergétique s'impose. Il s'agit d'une opportunité d'investissement à long terme qui transformera l'ensemble du système énergétique au cours des 30 prochaines années et au-delà.

Quels sont les trois principaux risques liés au Covid-19 qui pourraient frapper les actions de la transition énergétique ?

Le ralentissement économique pèsera sur la demande des consommateurs.

Tout d'abord, le ralentissement économique affectera probablement la demande des consommateurs sur les grands marchés finaux tels que les biens électriques, les véhicules électriques et les applications énergétiques résidentielles. Cela aura sans doute un impact négatif à court terme pour les entreprises des marchés des équipements électriques et des batteries.

Risques liés à la chaîne d'approvisionnement et la logistique

Le deuxième risque majeur concerne la chaîne d'approvisionnement et la logistique pour les entreprises des différents sous-secteurs de la transition énergétique.

La Chine domine les chaînes d'approvisionnement mondiales, notamment avec la production d'équipements solaires et de batteries lithium-ion. Le gouvernement chinois a restreint les déplacements sur son territoire, ce qui a limité la capacité des usines chinoises à relancer la production après le Nouvel An chinois. Des arrêts de production sont désormais observés dans de nombreux autres pays.

Dans le même temps, les réseaux de transport ont subi des restrictions à l'échelle mondiale. En plus du ralentissement de la production dans les usines, les perturbations logistiques dues au confinement impliquent que de nombreux sites industriels ne sont pas en mesure de recevoir les matières premières et les composants dont ils ont besoin.

Nous pensons que les développeurs d'énergies renouvelables souffriront particulièrement des perturbations liées à la chaîne d'approvisionnement, car toute interruption dans la livraison d'équipements peut retarder la construction de projets dans le monde entier. Les composants pourraient par ailleurs devenir plus coûteux. Or, les prix occupent une place importante dans l'analyse de rendement des projets.

Ce risque a déjà commencé à prendre forme. Cependant, l'ampleur de l'impact dépendra du temps de fabrication qui a été perdu à cause du virus, et de la persistance du problème dans les mois à venir. De nombreux développeurs de projets, en particulier aux États-Unis, auront déjà reçu les équipements nécessaires à leur activité pour 2020.

Impact de l'incertitude et des restrictions sur les déplacements

Le dernier risque provient de l'incertitude mondiale grandissante et des restrictions qui pèsent sur les déplacements. La combinaison de ces deux facteurs peut provoquer le retard ou le report de nouveaux projets d'énergie renouvelable.

2020 s'annonçait comme une année record pour les installations éoliennes et solaires dans le monde entier, avec de nouvelles initiatives en Chine qui se trouvaient au cœur de ce scénario. En raison des restrictions appliquées aux déplacements et des difficultés à assurer le financement des projets à construire, certains retards sont néanmoins attendus.

Une fois encore, l'ampleur de l'impact dépendra de la réaction des autorités dans le monde entier.

Comment les valorisations ont-elles été affectées ?

Bien que nous ne puissions prévoir comment le virus va évoluer à partir de maintenant, nous restons conscients des risques et nous maintenons une étroite communication avec les entreprises afin de comprendre les effets potentiels de la crise.

Force est de reconnaître que malgré l'incertitude, les valorisations ont changé après la chute du marché.

À l'approche du mois de février, les valorisations commençaient à se tendre, du moins à court terme, dans une partie de l'univers de la transition énergétique. Le graphique ci-dessous montre comment les valorisations de l'univers de la transition énergétique ont fortement diminué au moment où l'épidémie de Covid-19 s'est intensifiée dans le monde en mars.

Source : Bloomberg, Schroders

Avec des valorisations moins tendues, des opportunités sont apparues à l'égard d'entreprises de haute qualité que nous considérions comme trop coûteuses sur le plan du rapport risque-rendement.

La transition énergétique reste un thème à long terme

Nous reconnaissons que les risques entourant le coronavirus sont élevés à court terme, notamment en ce qui concerne les perturbations de bénéfices pour 2020. Sur le long terme, néanmoins, nous ne prévoyons pas de grands changements dans la valeur et le potentiel des entreprises exposées à la transition énergétique.

Bien que le coronavirus domine la feuille de route mondiale, l'impératif de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de freiner le changement climatique reste d'actualité. Singulièrement, le coronavirus a déclenché un effet secondaire positif en matière de qualité de l'air, du fait que la baisse de l'activité économique a entraîné une réduction de la pollution dans de nombreux domaines. Si nous désirons que la qualité de l'air continue de s'améliorer avec le retour à une activité normale, alors l'investissement dans la transition énergétique semble crucial.

Définitions : Le ratio EV/EBITDA constitue une mesure de valorisation. Il compare la valeur d'entreprise d'une société à son résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements. La valeur d'entreprise représente la capitalisation boursière d'une entreprise augmentée de son encours de dette nette. L'EBITDA mesure la génération de trésorerie d'une entreprise avant le paiement des intérêts liés à sa dette.