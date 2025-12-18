Comment la reclassification de la marijuana aux États-Unis pourrait aider les entreprises du secteur du cannabis ?

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour de la date, refonte du titre et du texte de l'article avec la signature d'un décret par Trump, ajout des commentaires des entreprises dans les paragraphes 16 et 17)

Le président américain Donald Trump a signé un décret recommandant l'assouplissement de la réglementation fédérale sur la marijuana afin de la reclasser comme une drogue moins dangereuse.

Le décret de M. Trump ordonne à son procureur général de procéder rapidement à la reclassification de la marijuana, selon de hauts responsables de l'administration, un processus qui pourrait conduire à l'inscription de la plante psychoactive sur la liste des drogues moins dangereuses, au même titre que les analgésiques courants, la kétamine et la testostérone.

Une reclassification, qui pourrait constituer le plus grand changement politique dans la réglementation de la marijuana depuis 1970, remodèlerait probablement l'industrie de l'herbe en réduisant les charges fiscales et en facilitant l'obtention de financements pour les entreprises, tout en contribuant à accélérer la recherche clinique.

Les entreprises liées au cannabis telles que Canopy Growth

WEED.TO , CGC.O , Organigram Global OGI.TO , SNDL SNDL.CD , Aurora Cannabis ACB.O , Trulieve Cannabis TRUL.CD et Tilray Brands TLRY.O sont susceptibles de bénéficier de cette évolution.

Voici ce qu'une telle mesure pourrait signifier pour les entreprises.

QU'EST-CE QU'UNE RECLASSIFICATION? En vertu de la loi américaine sur les substances contrôlées (Controlled Substances Act), la marijuana est inscrite à l'annexe I, comme l'héroïne, ce qui signifie qu'elle présente un fort potentiel d'abus et qu'elle n'a pas d'usage médical reconnu à l'heure actuelle.

L'année dernière, l'administration Biden a demandé au ministère de la santé et des services sociaux de revoir la classification de la marijuana et l'agence a recommandé de la faire passer à l'annexe III, une catégorie de substances présentant un risque modéré ou faible de dépendance physique ou psychologique, comme les stéroïdes.

La Drug Enforcement Administration doit examiner la recommandation et décider de la reclassification.

QUELLES SERAIENT LES IMPLICATIONS FISCALES? L'un des principaux avantages d'une reclassification serait que les entreprises du secteur du cannabis ne seraient plus soumises à la section 280E du code fiscal fédéral américain.

Cette disposition empêche les entreprises qui vendent des substances réglementées des annexes I et II de demander des crédits d'impôt et des déductions pour leurs dépenses professionnelles.

QU'ADVIENT-IL DE L'INDUSTRIE? Une classification en classe III pourrait débloquer l'accès aux banques pour les producteurs d'herbe, attirer les investisseurs institutionnels, réduire les impôts et stimuler les fusions et les acquisitions.

L'obtention d'un financement reste l'un des plus grands défis pour les producteurs de cannabis, car les restrictions fédérales empêchent la plupart des banques et des investisseurs institutionnels d'entrer dans le secteur, ce qui oblige les producteurs à se tourner vers des prêts coûteux ou des prêteurs alternatifs.

"Cela supprime la stigmatisation et la paperasserie réglementaire... ce qui a complètement entravé notre recherche... cette stigmatisation a en quelque sorte empêché les grandes sociétés pharmaceutiques de nous considérer comme une entreprise pharmaceutique légitime", a déclaré Ram Mukunda, PDG d'IGC Pharma IGC.A , qui développe des traitements à base de cannabinoïdes, dont un pour la maladie d'Alzheimer.

"Cela a également empêché les investisseurs, les investisseurs institutionnels, de nous considérer comme une entreprise de biotechnologie légitime... (La reclassification) nous fait passer d'un domaine de recherche restreint à un domaine pharmaceutique courant", a ajouté M. Mukunda.

Le Congrès débat également depuis un certain temps de nouvelles mesures à prendre. Le projet de loi Secure and Fair Enforcement Regulation Banking Act (SAFER), présenté en 2023, garantirait que toutes les entreprises, y compris les entreprises de cannabis sanctionnées par l'État, aient accès à des comptes de dépôt, à une assurance et à d'autres services financiers.

QUELLE EST LA PROCHAINE ÉTAPE? Les analystes de TD Cowen ont déclaré qu'une légalisation complète restait improbable, citant le manque de soutien significatif au Congrès et les limites imposées à la Drug Enforcement Administration (DEA), qui ne peut aller plus loin qu'avec une réévaluation.

Certains analystes estiment toutefois qu'une reclassification ne changera pas grand-chose.

Le cannabis restera illégal au niveau fédéral, le commerce interétatique ne sera pas autorisé et le système en silo dans lequel chaque État décide de ses propres règles de marché s'appliquera toujours, selon la société d'études boursières Zuanic & Associates.