Comment la reclassification de la marijuana aux États-Unis pourrait aider les entreprises du secteur du cannabis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour du paragraphe 1, changement de date) par Mariam Sunny et Suzanne McGee

Le ministère de la Justice reclasse la marijuana approuvée par la FDA et autorisée par les États comme une drogue moins dangereuse, a déclaré jeudi le procureur général par intérim Todd Blanche.

En décembre dernier, le président Donald Trump avait signé un décret ordonnant l'assouplissement de la réglementation fédérale sur la marijuana afin de la reclasser de l'annexe I à l'annexe III.

Selon de hauts responsables de l'administration, le décret de M. Trump ordonnait à son procureur général de procéder rapidement à la reclassification de la marijuana, un processus qui pourrait conduire à l'inscription de la plante psychoactive sur la liste des drogues moins dangereuses, aux côtés d'analgésiques courants, de la kétamine et de la testostérone.

Cette reclassification, qui pourrait constituer le plus grand changement politique dans la réglementation de la marijuana depuis 1970, remodèlerait probablement l'industrie du cannabis en réduisant les charges fiscales et en facilitant l'obtention de financements pour les entreprises, tout en contribuant à accélérer la recherche clinique.

Les entreprises liées au cannabis telles que Canopy Growth

WEED.TO , CGC.O , Organigram Global OGI.TO , SNDL SNDL.CD , Aurora Cannabis ACB.O , Trulieve Cannabis TRUL.CD et Tilray Brands TLRY.O sont susceptibles de bénéficier de cette évolution.

Voici ce qu'une telle mesure pourrait signifier pour les entreprises.

QU'EST-CE QU'UNE RECLASSIFICATION? En vertu de la loi américaine sur les substances contrôlées (Controlled Substances Act), la marijuana est inscrite à l'annexe I, comme l'héroïne, ce qui signifie qu'elle présente un fort potentiel d'abus et qu'elle n'a pas d'usage médical reconnu à l'heure actuelle.

L'année dernière, l'administration Biden a demandé au ministère de la santé et des services sociaux de revoir la classification de la marijuana et l'agence a recommandé de la faire passer à l'annexe III, une catégorie de substances présentant un risque modéré ou faible de dépendance physique ou psychologique, comme les stéroïdes.

La Drug Enforcement Administration doit examiner la recommandation et décider de la reclassification.

QUELLES SERAIENT LES IMPLICATIONS FISCALES? L'un des principaux avantages d'une reclassification serait que les entreprises du secteur du cannabis ne seraient plus soumises à la section 280E du code fiscal fédéral américain.

Cette disposition empêche les entreprises qui vendent des substances réglementées des annexes I et II de demander des crédits d'impôt et des déductions pour leurs dépenses professionnelles.

QU'ADVIENT-IL DE L'INDUSTRIE? Une classification en annexe III pourrait débloquer l'accès aux banques pour les producteurs de cannabis, attirer les investisseurs institutionnels, réduire les impôts et stimuler les fusions et les acquisitions.

L'obtention de financements reste l'un des plus grands défis pour les producteurs de cannabis, car les restrictions fédérales empêchent la plupart des banques et des investisseurs institutionnels d'entrer dans le secteur, ce qui oblige les producteurs à se tourner vers des prêts coûteux ou des prêteurs alternatifs.

Le Congrès débat également depuis un certain temps de nouvelles mesures à prendre. Le projet de loi Secure and Fair Enforcement Regulation Banking Act (SAFER), présenté en 2023, garantirait que toutes les entreprises, y compris les entreprises de cannabis sanctionnées par l'État, aient accès à des comptes de dépôt, à une assurance et à d'autres services financiers.

QUELLE EST LA PROCHAINE ÉTAPE?

Selon les experts, des questionsessentielles telles que la taille du marché potentiel, le nombre d'acteurs, la validation scientifique, l'impact de la réglementation et la durabilité des bénéfices détermineront les perspectives à long terme des actions du secteur du cannabis.