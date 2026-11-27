Comment la nouvelle directrice générale de Sanofi a conclu en un clin d'œil un accord de 41 milliards de dollars pour le rachat d'Insmed

Lorsque Belen Garijo a pris la tête de Sanofi SASY.PA en mai, elle a immédiatement identifié une cible pour renforcer le portefeuille de produits du laboratoire pharmaceutique français, ce qui a abouti cette semaine à l'acquisition, pour 41 milliards de dollars, de la société américaine de biotechnologie Insmed INSM.O .

Cette opération, la plus importante de Sanofi depuis 20 ans, a propulsé le cours de l’action de la société parisienne à son plus haut niveau depuis plus d’un an, a redoré le blason de Belen Garijo en tant que négociatrice, et, selon les investisseurs, pourrait lui permettre de gagner du temps pour renforcer son portefeuille de médicaments et réduire sa dépendance vis-à-vis du Dupixent, son médicament phare contre l’eczéma.

Dans ses premiers commentaires sur la genèse de cette opération, Mme Garijo, première femme directrice générale de Sanofi, a déclaré à Reuters qu’elle avait envisagé cette acquisition « dès mon arrivée, avec une nouvelle équipe ».

« Nous avons mené un travail approfondi en interne avant d’entamer les discussions avec eux. Et voilà », a-t-elle ajouté, s’exprimant en marge du sommet “Challenges Economy” à Paris.

Mme Garijo, recrutée chez Merck KGaA MRCG.DE en Allemagne pour redresser la situation de Sanofi et consolider son portefeuille de produits, a indiqué que l’équipe avait procédé à une diligence raisonnable approfondie et à une analyse minutieuse des données et du dossier commercial d’Insmed avant d’en discuter avec le conseil d’administration.

« Nous avions besoin d’un soutien sans faille de la part de notre conseil d’administration dès le début, et cela a été le cas car cette opération correspondait parfaitement à nos objectifs », a-t-elle déclaré. « Nous avons eu des débats très constructifs avec le conseil d’administration jusqu’à ce que nous puissions passer à l’action. »

Anesa Mulabecirovic, gestionnaire de portefeuille chez DNB Fund Women’s Health, a déclaré que Mme Garijo avait mené à bien une “acquisition transformatrice”.

“Et elle l’a fait relativement tôt dans son mandat”, a ajouté Mme Mulabecirovic, dont la société détient une participation dans Sanofi.

LES INVESTISSEURS SE MONTRAIENT D'ABORD PRUDENTS À L'ÉGARD DE MME GARIJO

Lorsque le conseil d’administration de Sanofi a désigné Mme Garijo au poste de directrice générale en février, les investisseurs avaient accueilli ce choix avec prudence. Au cours de son mandat chez Merck KGaA, elle avait obtenu des résultats mitigés en matière de R&D et le cours de l’action avait chuté.

Cependant, les investisseurs ont estimé qu’en moins de sept mois chez Sanofi, Mme Garijo avait su convaincre ceux qui doutaient d’elle.

L'opération Insmed éclipse largement l'acquisition de SpringWorks pour 3,9 milliards de dollars, qui figurait parmi ses plus importantes transactions chez Merck en Allemagne.

“Je pense qu’elle a probablement surpris certains investisseurs”, a déclaré Claus Henrik Johansen, directeur général de Global Health Invest, un fonds d’investissement danois spécialisé dans la santé qui détient des actions Sanofi.

“Chaque fois qu’un directeur général prend ses fonctions, il faut qu’il prenne des mesures pour définir les priorités et tracer la voie à suivre pour l’entreprise. Je pense que Belen l’a fait.”

Au-delà de cette opération, dont la finalisation est prévue l’année prochaine, Mme Garijo a recruté un nouveau directeur de la R&D, Paulo Fontoura, mis fin au développement de certains médicaments chez Sanofi et apaisé les relations avec son partenaire de longue date, Regeneron REGN.O , grâce à un accord élargi d’une valeur de 8 milliards de dollars.

Cela a contribué à dissiper toute “perception négative”, a déclaré à Reuters Michael Leuchten, analyste chez Jefferies, ajoutant qu’elle avait conclu un accord transformateur en peu de temps, ce que l’ancien directeur général n’avait pas réussi à faire en plus de six ans à ce poste.

“Elle dirige ici une équipe de direction qui agit concrètement et obtient l’aval du conseil d’administration, alors que l’équipe de direction précédente n’y parvenait pas”, a déclaré M. Leuchten.

Markus Manns, gestionnaire de portefeuille chez Union Investment, actionnaire de Sanofi, a déclaré que Mme Garijo devait encore prouver qu’elle était capable de tirer parti de cet accord.

“Elle a agi rapidement et a atteint son objectif: atténuer l’impact de la perte prochaine de l’exclusivité du Dupixent”, a-t-il déclaré.

L'action Sanofi a progressé de 13 % la semaine dernière et affiche une hausse de 26 % depuis son arrivée à la tête de l'entreprise en mai.

L’accord avec Insmed comporte certains risques, notamment la rapidité avec laquelle son médicament phare, le Brinsupri, sera adopté, les questions relatives à sa tarification et à son lancement hors des États-Unis l’année prochaine, ainsi que la concurrence du médicament expérimental rival de Boehringer Ingelheim.

Mme Garijo a déclaré que cet accord répondait aux défis de Sanofi, mais qu’elle ne baisserait pas la garde.

“Cela a considérablement amélioré nos perspectives et, bien sûr, accéléré notre pipeline, mais nous devons persévérer, le travail n’est pas terminé”, a-t-elle déclaré. “Les marchés apprécient cette nouvelle… mais il ne faut jamais baisser la garde.”