Comment l'administration Trump a conclu que Jensen Huang ne représentait pas une menace pour la sécurité nationale

Le ministère américain de la Justice n’a pas mené d’enquête officielle sur Jensen Huang avant que le président américain Donald Trump ne fasse pression cette semaine pour qu’il reprenne ses fonctions de directeur général de Nvidia , et ce malgré des enquêtes en cours sur les clients du fabricant de puces et des allégations selon lesquelles il aurait eu une liaison avec une femme liée aux services de renseignement chinois , selon trois personnes proches du dossier.

Au lieu de cela, le procureur général Todd Blanche a conclu qu’il n’y avait aucune preuve que le magnat de la technologie ait enfreint la loi, sur la base des enquêtes en cours du ministère de la Justice concernant deux clients de Nvidia, Super Micro Computer et Megaspeed International, soupçonnés de faire passer en contrebande des micropuces de pointe vers la Chine, ont déclaré ces sources, qui se sont exprimées sous couvert d’anonymat.

Cette conclusion, qui pourrait évoluer au fur et à mesure que les enquêtes se poursuivent, a été déterminante dans la décision de M. Blanche d’indiquer à Donald Trump et au vice-président JD Vance ce week-end qu’il ne disposait d’aucun élément prouvant que Jensen Huang représentait un risque pour la sécurité nationale, ont précisé deux de ces sources.

La réintégration de Jensen Huang a suscité la colère des membres du Congrès — tant républicains que démocrates — qui estiment qu’il est trop tôt pour mettre de côté les questions visant à déterminer si Nvidia ou son directeur général ont mis en danger la sécurité nationale américaine. L’absence de tout effort supplémentaire pour examiner leurs rôles avant l’intervention de Trump va probablement alimenter les pressions en faveur de nouvelles enquêtes au Capitole .

M. Huang doit témoigner la semaine prochaine.

Les enquêtes menées par le ministère de la Justice auprès des clients de Nvidia n’ont révélé aucune preuve indiquant que M. Huang agissait en tant qu’agent de la Chine ou qu’il avait sciemment transféré vers ce pays des technologies ou des informations sensibles relatives aux semi-conducteurs, ont déclaré ces deux personnes. Nvidia n’était pas visée par ces enquêtes et a coopéré en fournissant des documents, des entretiens et d’autres données qui ont contribué à cette conclusion, ont-elles ajouté.

Il n’y a pas non plus eu d’enquête de contre-espionnage visant M. Huang lui-même. Les agences de renseignement américaines ont recueilli des informations sur Alice Huang, l’ancienne dirigeante de Megaspeed et prétendue compagne de Jensen Huang, soupçonnée de collaborer avec les services de renseignement chinois, ont déclaré deux autres personnes proches du dossier. Mais les États-Unis ne disposaient d’aucun élément justifiant une enquête sur le directeur général de Nvidia, ont-elles précisé.

Les enquêtes de contre-espionnage sont menées indépendamment des enquêtes pénales et visent à surveiller et à neutraliser les menaces pour la sécurité nationale, plutôt qu’à constituer un dossier en vue d’une mise en accusation.

Les responsables du ministère de la Justice ont conclu que Nvidia et M. Huang n’avaient commis aucune infraction et ne soupçonnaient pas son directeur général de représenter un risque pour la sécurité nationale , ont déclaré deux des personnes proches du dossier ont déclaré.

Trump et Vance ont fait part de cette conclusion au conseil d’administration de Nvidia, qui a décidé de réintégrer Huang, selon le récit des événements fait par Trump lors d’une interview accordée lundi à CNBC.

S’adressant aux journalistes dans l’Ohio mercredi, Vance a déclaré que des responsables du ministère de la Justice et de la sécurité nationale lui avaient indiqué que Huang ne faisait pas l’objet d’une enquête avant sa réintégration.

« On nous a dit qu’il ne faisait l’objet d’aucune enquête », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il ne pensait pas que Trump aurait besoin de gracier Huang, car celui-ci n’avait pas enfreint la loi. « Je n’ai vu aucune preuve, encore une fois, qu’il ait commis un crime. »

« UN BON ACTEUR SOCIAL »

Huang a démissionné de son poste de directeur général de Nvidia le 12 novembre à la suite d’allégations selon lesquelles il aurait eu des relations extraconjugales avec Alice Huang et au moins deux employées . Jensen Huang a reconnu ses infidélités mais n’a pas confirmé sa relation avec Alice Huang en particulier. Reuters n’a pas réussi à la joindre ni à confirmer ses liens avec les services de renseignement chinois.

Selon le New York Times, le secrétaire d’État Marco Rubio a informé Trump de cette affaire en mai.

Le Times a également rapporté qu’Alice Huang était en contact avec un haut responsable des services secrets chinois depuis plus d’un an, pendant toute la durée de cette liaison.

Blanche a déclaré, après le départ de Huang, que le FBI « enquêtait » sur les informations selon lesquelles il entretenait une liaison avec une espionne, mais qu’il n’était parvenu à aucune conclusion.

Lors d’une conférence de presse mardi, M. Blanche a refusé à plusieurs reprises de répondre aux questions sur la manière dont l’administration Trump avait déterminé que Jensen Huang ne représentait pas une menace pour la sécurité nationale américaine.

Il a déclaré n’avoir trouvé aucune preuve indiquant que Nvidia se soit livrée à des agissements répréhensibles.

« Je n’ai aucune raison de me présenter ici pour affirmer que Nvidia n’est pas une entreprise respectueuse de ses obligations civiques », a-t-il déclaré lors de la conférence de presse.

Le ministère de la Justice mène également des enquêtes en matière de concurrence sur des transactions commerciales de Nvidia sans rapport avec le comportement personnel de Huang.

Un porte-parole du ministère de la Justice a renvoyé les questions à la déclaration de M. Blanche, et un responsable du ministère avait précédemment déclaré à Reuters qu’aucun élément prouvant des agissements répréhensibles n’avait été trouvé. Le FBI et le Bureau du directeur du renseignement national n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

C’est le Wall Street Journal qui a été le premier à révéler que l’évaluation de M. Blanche reposait sur des éléments de preuve issus des deux enquêtes connexes.

EXPOSÉS DE DÉFENSE

Selon des experts, les responsables fédéraux auraient contourné les protocoles habituels en matière de contre-espionnage.

« Aucune enquête officielle du ministère de la Justice sur les allégations relatives à la sécurité nationale n’a été signalée. C’est alarmant, même si cela n’est pas surprenant », a déclaré Steve Cash, un ancien agent de la CIA qui dirige The Steady State, une association d’anciens responsables de la sécurité nationale.

Le FBI a organisé au moins deux « séances d’information défensives » à l’intention de la direction de Nvidia concernant les tactiques d’espionnage chinoises, selon un responsable des forces de l’ordre au fait de ces séances, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat.

Il n’était pas clair si ces briefings, qui n’avaient pas été rapportés auparavant, faisaient partie des interventions de sécurité standard régulièrement proposées aux grandes entreprises technologiques américaines, ou s’ils portaient spécifiquement sur la menace représentée par Alice Huang. On ignorait également si M. Huang lui-même avait été briefé.

Les autorités fédérales adressent souvent des avertissements généraux aux entreprises américaines concernant les risques d’espionnage, ont déclaré à Reuters deux anciens hauts responsables des forces de l’ordre.

Ces réunions d’information à caractère préventif peuvent déboucher sur une enquête pénale si les avertissements sont ignorés, a déclaré Kevin Carroll, un ancien agent d’opérations sous couverture de la CIA, mais leur objectif principal est de protéger la sécurité nationale.