Date Événement

Mars 2023 7Road International change de nom pour devenir Megaspeed International alors qu'elle développe son activité de cloud computing axée sur les infrastructures d'IA.

Juin 2024 Jensen Huang et Alice Huang, une dirigeante d'entreprise qui sera par la suite associée à la société Megaspeed, basée à Singapour, sont photographiés ensemble lors du salon Computex à Taïwan.

Mai 2025 Des images vidéo examinées par Reuters les montrent participant à un dîner privé à Taipei.

Octobre 2025 Le New York Times rapporte qu' , Alice Huang et Jensen Huang ont été vus en train de passer du temps ensemble. L'article indique également que des enquêteurs fédéraux examinent les activités de Megaspeed et d'éventuelles exportations de puces de pointe vers la Chine.

Décembre 2025 Le président Donald Trump annonce que les États-Unis autoriseront les livraisons de puces d'IA H200 de Nvidia vers la Chine après avoir conclu un accord avec le fabricant de puces.

Printemps 2026 Le secrétaire d'État Marco Rubio supervise la rédaction d'une note classifiée avertissant les hauts responsables de l'administration Trump que Jensen Huang entretenait une relation étroite avec Alice Huang, rapporte le New York Times en novembre.

13 mai Trump ajoute Jensen Huang à une délégation américaine en visite en Chine à la dernière minute, avant un sommet de deux jours à Pékin.

14 septembre Jensen Huang reçoit un appel téléphonique de Trump pendant l'enregistrement en direct du sommet annuel « All-In ». Les deux hommes s'opposent aux propositions de l' visant à ralentir le développement de l'IA et discutent du leadership américain dans ce domaine.

8 octobre Trump décerne à Jensen Huang la Médaille nationale des sciences.

29 octobre Le New York Times rapporte que des responsables des services de renseignement américains craignaient qu'Alice Huang n'agisse pour le compte des services de renseignement chinois et qu'elle entretienne une relation étroite avec Jensen Huang. Nvidia affirme que cette relation n'a rien d'« inhabituel ».

5 novembre Des législateurs républicains de premier plan à la Chambre des représentants des États-Unis demandent à Jensen Huang de leur faire un exposé à huis clos le 18 novembre au sujet de ces allégations.

8 novembre Jensen Huang confie aux employés de Nvidia qu'il a été infidèle à sa femme , sans toutefois révéler les détails de cette relation. Le conseil d'administration de Nvidia lance une enquête indépendante sur les informations selon lesquelles le directeur général aurait été la cible d'une opération de renseignement étrangère.

9 novembre Le chef de file démocrate à la Chambre des représentants américaine, Hakeem Jeffries, appelle la Chambre à adopter un projet de loi annuel sur la défense qui inclut des restrictions sur les ventes de puces électroniques à la Chine. Nvidia et Jensen Huang font l'objet d'un projet de recours collectif les accusant d'avoir escroqué les actionnaires en dissimulant les liens de Jensen Huang avec un espion chinois présumé.

10 novembre La liaison de Jensen Huang a facilité l'expédition de puces de la société d'une valeur d'au moins 7,5 milliards de dollars à des entreprises chinoises, rapporte The Information. Le conseil d'administration de Nvidia engage Joon Kim, associé du cabinet Wachtell Lipton et ancien procureur fédéral par intérim du district sud de New York, dont les domaines d'expertise comprennent les enquêtes internes et la défense des cols blancs, pour diriger l'enquête. Le sénateur américain républicain Kevin Cramer appelle à la démission de Jensen Huang , et le chef de file démocrate au Sénat, Chuck Schumer, invite le Congrès à adopter l'« AI Overwatch Act » , qui donnerait au Congrès le pouvoir de contrôler les exportations de puces de pointe.

11 novembre Le New York Times rapporte, en citant cinq personnes ayant travaillé au sein de l'entreprise, que Huang a eu une liaison extraconjugale avec Kimberly Powell , vice-présidente de Nvidia en charge des soins de santé, qui était sous ses ordres.

11 novembre Le conseil d'administration de Nvidia se réunit pour décider s'il convient de démettre Huang de ses fonctions , ce qui marque un revirement radical par rapport à il y a trois jours, lorsqu'il avait encore exprimé sa confiance en lui.

12 novembre Huang démissionne de son poste de directeur général de Nvidia et quitte le conseil d'administration. La directrice financière, Colette Kress, devient directeur général par intérim pendant que le conseil examine les candidatures internes et externes. L'ancien directeur général de Synopsys, Harvey Jones, est nommé premier président du conseil d'administration de Nvidia. Colette Kress annonce dans une note de service qu'une réunion d'entreprise aura lieu le 18 novembre. Huang engage le cabinet Paul Weiss.

12 novembre Reuters rapporte que Huang a également entretenu une relation intime avec une deuxième employée d , dont l'identité n'est pas révélée.

12 novembre Le procureur général Todd Blanche déclare que le ministère de la Justice n'a pas encore déterminé si Alice Huang est une espionne chinoise , mais que le FBI mène « bien sûr » une enquête. Singapour indique qu'Alice Huang a quitté le pays en février et s'est vu interdire de revenir après une enquête. Le pays précise que cette enquête ne portait pas sur de l'espionnage.

12 novembre Le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, indique qu'un consensus se dessine au Congrès en faveur d'une limitation des exportations de puces électroniques vers la Chine. Le président de la commission bancaire du Sénat, Tim Scott, convoque Alice Huang et le secrétaire au Commerce Howard Lutnick pour qu'ils témoignent le mois prochain.

13 novembre Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, déclare que le Trésor, le Pentagone, le Département d'État et le représentant américain au commerce (USTR) sont favorables depuis des mois à l'inscription de Megaspeed sur la liste noire , mais que « c'est le ministère du Commerce qui a le dernier mot ». Le sénateur John Curtis (R-) remet en cause le retard pris par M. Lutnick, selon certaines informations, sur les contrôles à l'exportation. Le sénateur Richard Blumenthal (D-) affirme que « Lutnick doit partir ».

15 novembre Megaspeed indique qu'Alice Huang a officiellement quitté l'entreprise le 30 août 2025 et n'occupe actuellement aucun poste. La société affirme mener « des activités légitimes et conformes à la loi » et avoir engagé un avocat externe pour mener une enquête interne.

16 novembre Singapour indique avoir accepté de poursuivre les discussions avec les États-Unis au sujet de Megaspeed. La ministre Josephine Teo a abordé cette affaire avec le secrétaire d'État adjoint Christopher Landau à Washington.

16 novembre Trump déclare qu'il « n'aurait certainement rien contre » le retour de Huang au poste de directeur général . Une pétition en faveur de sa réintégration a recueilli plus de 177 000 signatures, dont celles d'Elon Musk et de Tim Sweeney. Trump affirme qu'il n'a pas l'intention de remplacer Lutnick et qu'il pourrait aborder la question avec Xi Jinping lors de son voyage aux Philippines et en Chine.

16 novembre Les ministères du Commerce et de la Justice publient les détails de leur enquête sur Megaspeed . Le ministère du Commerce a ouvert son enquête en 2024 et a demandé les dossiers de Nvidia en mai 2025. Nvidia a inscrit Megaspeed sur sa liste des « produits interdits à la vente » en juin 2025. Des agents américains et singapouriens ont procédé à une inspection sur place en juin 2025 et ont interrogé Alice Huang, alors directeur général. Le ministère de la Justice a ensuite pris la tête d'une enquête pénale.

16 novembre L'administration Trump publie un règlement restreignant l'accès de la Chine aux puces d'IA de pointe . Les expéditions vers Singapour, la Thaïlande, la Malaisie, l'Indonésie et le Brésil nécessitent désormais une licence d'exportation américaine. Les centres de données étrangers desservant des entreprises d'IA basées en Chine disposent de 90 jours pour obtenir ces licences. Ce règlement abroge également officiellement le règlement mondial sur les puces d'IA datant de l'ère Biden. Le ministère du Commerce précise que ce règlement a été rédigé par le ministère des Finances et le Conseil national de sécurité.

17 novembre La Chine annonce que Pékin prendra des contre-mesures si les États-Unis imposent de nouvelles restrictions sur les puces.

17 novembre Nvidia crée un comité de surveillance de la sécurité nationale et du contrôle des exportations au niveau du conseil d'administration . La directrice Suzanne Nora Johnson, ancienne vice-présidente de Goldman Sachs, en assure la présidence, aux côtés des administrateurs Stephen Neal et John Dabiri. L'équipe de sécurité nationale et l'équipe de conformité commerciale internationale de Nvidia lui rendront compte, et ce comité se réunira au moins une fois par trimestre. Selon sa circulaire de sollicitation de procurations pour 2026, Nvidia ne disposait pas de responsable de la conformité. Trump qualifie cette initiative de bonne idée.

17 novembre La commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants indique que M. Huang a accepté de se prêter à des entretiens transcrits devant trois commissions de la Chambre le 1er décembre: la commission des affaires étrangères, la commission spéciale sur le PCC et la commission du renseignement. Le directeur juridique de Nvidia, Tim Teter, comparaîtra devant ces mêmes commissions le 2 décembre.

17 novembre Le Financial Times rapporte que la fille de Huang a été étroitement impliquée dans l'élaboration de la défense publique de Nvidia concernant ses liens avec Megaspeed. Le journal cite trois personnes proches du dossier.

17 novembre Dans sa première déclaration publique depuis sa démission, Huang affirme qu'il serait « honoré » de reprendre ses fonctions de directeur général de Nvidia si le conseil d'administration estimait que cela servait au mieux les intérêts des actionnaires et des employés. Il indique avoir reçu un « afflux d'appels » en faveur de son retour. Huang ajoute qu'il a « causé des problèmes au conseil d'administration », ce qu'il regrette profondément, mais qu'il s'engage à coopérer avec l'enquête indépendante menée par celui-ci.

17 novembre Nvidia annonce un chiffre d'affaires de 115,84 milliards de dollars pour le troisième trimestre, supérieur aux 109,11 milliards de dollars attendus par les analystes. La société prévoit un chiffre d'affaires de 130 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, avec une marge de fluctuation de plus ou moins 3 %, en supposant qu'aucune puce pour centre de données ne soit vendue à la Chine.

17 novembre Lors d'une conférence téléphonique avec les investisseurs, le président du conseil d'administration, Harvey Jones, déclare que Nvidia ne réengagera pas Huang et ne répondra à aucune question concernant son départ. Il précise que le conseil d'administration a fait appel à Heidrick & Struggles pour l'aider à trouver un directeur général permanent.

18 novembre Reuters rapporte que les démocrates de la Chambre des représentants ont ouvert une enquête visant à déterminer si Lutnick a utilisé ses fonctions pour aider Cantor Fitzgerald, société contrôlée par ses fils, à éviter des pertes liées à l'examen minutieux de Nvidia. La lettre est datée du 17 novembre. Le ministère du Commerce indique que Lutnick s'est déchargé de tous ses intérêts financiers dans l'entreprise. Cantor Fitzgerald nie ces allégations.

18 novembre Trump déclare à Fox News qu'il n'a évoqué la situation de Huang que « brièvement » lors de ses entretiens avec Xi . Interrogé au sujet d'Alice Huang, il affirme n'avoir jamais entendu dire qu'elle était une espionne.

19 novembre Le procureur général de Californie, Rob Bonta, indique que son bureau a signifié à Nvidia une assignation à comparaître dans le cadre d'une enquête .

19 novembre La commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants indique que l'administration Trump a approuvé l'exportation de près de 900 000 puces d'IA de pointe de Nvidia et d'AMD vers des entreprises chinoises entre décembre 2025 et mai.

20 novembre Un collaborateur du sénateur Tim Scott indique que Huang a accepté de témoigner lors d'une audition publique au Sénat. La demande initiale de Scott portait sur le 3 décembre, mais aucune date n'a encore été fixée.

20 novembre Reuters rapporte, citant deux personnes informées du dossier, que la SEC examine les pratiques comptables de Nvidia .

20 novembre Trump affirme qu'il soutient toujours le secrétaire au Commerce Howard Lutnick. Il déclare qu'il aimerait voir Huang « présenter des excuses en bonne et due forme et faire marche arrière ».

20 novembre Le New York Times rapporte qu'Alice Huang entretient, par le biais de sa famille et de ses proches, des liens étroits avec l'industrie de la défense chinoise.

22 novembre Le New York Times rapporte qu'Alice Huang a été en contact avec un officier du ministère chinois de la Sécurité d'État du printemps 2025 à l'automne 2026.

22 novembre Bessent déclare sur CBS que les États-Unis ont besoin de réponses de la part de Nvidia concernant ses ventes de puces en Chine et souhaitent savoir qui était responsable de la conformité .

23 novembre Nvidia annonce que son conseil d'administration a voté à l'unanimité la réintégration de Huang au poste de directeur général , avec effet immédiat. L'entreprise se dit satisfaite de sa franchise et de son leadership, et estime qu'il n'y a aucun risque pour la sécurité nationale après avoir recueilli l'avis de hauts responsables américains. Colette Kress conserve son poste de directrice financière. Le cours de l'action bondit de 33 %.