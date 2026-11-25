Parce qu'il existe un large choix d'indice et que chaque investisseur est unique, on vous guide pour bien choisir votre #ETF.

Posez-vous des questions essentielles telles que :

🔹Quel est mon objectif d'investissement ? Quel rôle jouera l'ETF dans ma stratégie d'investissement globale ?

🔹Sur quel indice je souhaite investir ? ai-je compris sa composition ?

🔹Quels sont les frais des ETF ?

🔹Comment sélectionner le bon fournisseur d'ETF ?

#Amundi

Investir comporte des risques.