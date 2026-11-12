Comment Anthropic se positionne par rapport à certaines des plus importantes introductions en bourse américaines

Anthropic s'apprête à réaliser une introduction en bourse , ce qui valoriserait l'entreprise à hauteur de 1 400 milliards de dollars, confirmant une nouvelle fois l'engouement de Wall Street pour l'IA.

Ce laboratoire d’IA, surtout connu pour son chatbot Claude, et certains de ses investisseurs visent à lever jusqu’à 64,4 milliards de dollars en vendant 825 millions d’actions à un prix pouvant atteindre 78 dollars par action. La société lèvera également 26 milliards de dollars via une opération distincte de placement privé auprès d’investisseurs de référence, notamment Google (filiale d’Alphabet) GOOGL.O , Nvidia NVDA.O et Advanced Micro Devices AMD.O .

L'introduction en bourse de SpaceX SPCX.O , d'un montant de 75 milliards de dollars, réalisée en juin, a constitué la plus importante introduction en bourse jamais enregistrée aux États-Unis, éclipsant celles d'Alibaba BABA.N , de Visa V.N et de Facebook, désormais Meta Platforms META.O .

Les graphiques ci-dessous comparent Anthropic à d’autres entrées en bourse très médiatisées du passé en termes de valorisation et de fondamentaux.

Les propriétaires d’Anthropic vont de l’avant malgré une récente vague de ventes massives dans le secteur technologique, alors que les investisseurs s’interrogent sur les rendements potentiels de cette technologie et sur l’impact probable de la hausse des coûts de la dette.

“Le moment choisi pour cette introduction en bourse est remarquable, car les investisseurs se concentrent désormais beaucoup plus sur les coûts liés au développement de l’IA qu’ils ne le faisaient ces dernières années”, a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste senior chez Swissquote Bank.

“Les incertitudes politiques et réglementaires, associées à un environnement de taux d’intérêt plus élevés, ont également soulevé des questions quant aux futures dépenses en matière d’IA. En conséquence, de nombreux investisseurs considèrent l’introduction en bourse d’Anthropic comme un test important de l’appétit pour les investissements liés à l’IA.”