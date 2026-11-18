Le groupe français a annoncé la signature de nouvelles commandes aux Etats-Unis pour cinq drones de surface autonomes de sa gamme DriX, pour un montant de plusieurs dizaines de millions d'euros.

Le contrat se répartit entre un opérateur civil américain, qui a commandé deux DriX O-16 (dédiés aux missions de longue distance et d'endurance en eaux profondes) et un DriX H-9 (conçu pour l'hydrographie et la surveillance maritime), ainsi que deux clients institutionnels distincts ayant chacun acquis un DriX H-9.

Ces succès commerciaux renforcent significativement l'implantation du groupe outre-Atlantique, où Exail s'appuie depuis 2023 sur un centre local dédié à la maintenance et à la formation. Ils illustrent également l'essor rapide du marché de la robotique maritime autonome, porté par la volonté d'automatiser les opérations en mer et de limiter la présence humaine dans des environnements exigeants, tant pour des applications civiles que militaires (cartographie des fonds marins, surveillance d'infrastructures, collecte de données océaniques).

Exail précise avoir déjà vendu plus de 45 unités DriX dans le monde et avoir accumulé plus de 1,5 million de milles nautiques parcourus et 300 000 heures d'opération en conditions réelles.