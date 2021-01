Comgest : une année 2020 sous le signe de l'ESG

(AOF) - L'année dernière, Comgest a doublé la taille de son équipe ESG en recrutant deux analystes ESG au sein de son équipe de gestion et un responsable ESG pour améliorer son reporting et sa communication. Sur cette période, Comgest a mené une soixantaine d'engagements auprès d'entreprises et a participé à plusieurs activités de collaboration, notamment le premier dialogue mené par des investisseurs à l'échelle d'un pays, le Brésil, sur la déforestation.

En tant que membre d'un autre groupe d'investisseurs, elle a également engagé le dialogue avec deux géants du secteur des technologies, Facebook et Google, sur des questions de respect des droits de l'homme liées à la confidentialité et à la protection des données.

Pour la deuxième année consécutive, Comgest a obtenu la note A+ (note maximale) pour chacune des trois catégories des principes pour l'investissement responsable (PIR) des Nations-Unies: "Strategy & Governance"; "Listed Equity - Incorporation" et "Listed Equity - Active Ownership". Enfin, les fonds Comgest Monde, Comgest Renaissance Europe et Magellan ont obtenu le label ESG Luxflag.