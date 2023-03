(AOF) - Comgest renforce son équipe ESG, avec la nomination de Jane Russell en tant que Directrice du Développement Responsable et de Yemareshet Gemeda en tant que Spécialiste ESG, toutes deux basées à Paris. La société de gestion compte désormais 10 professionnels dédiés aux enjeux ESG.

En collaboration avec le Directeur de l'Investissement Responsable de Comgest, Sébastien Thévoux-Chabuel, Jane Russell se concentrera plus particulièrement sur les engagements collaboratifs, les initiatives sectorielles, l'évolution des politiques d'Investissement Responsable et la supervision de toutes les communications ESG. Elle est déjà membre du Comité du développement durable et du groupe de travail " Diversité, Équité et Inclusion " de la société.

Jane Russell rejoint l'équipe ESG après avoir travaillé pendant les 10 dernières années en tant que Responsable des relations avec les consultants mondiaux et des relations avec les investisseurs britanniques de Comgest.

Spécialiste ESG, chargée des réglementations et politiques IR, ainsi que de la stratégie, de l'engagement et du développement de politiques en matière de biodiversité, Yemareshet Gemeda compte plus de 13 ans d'expérience dans le secteur de la gestion d'actifs et travaille chez Comgest depuis 2017 en tant que Conseillère Conformité.