(AOF) - Comgest célèbre le 20ème anniversaire de Comgest Growth China, l'un des plus anciens fonds actions chinois domiciliés en Europe et l'un des pionniers de l'investissement dans les actions de classe A chinoises (A-shares). Lancé en avril 2001, le fonds a généré une performance annualisée nette de 11,7 % sur 20 ans et surperformé l'indice MSCI China de 4,6 % par an.

Ce fonds a également protégé les investisseurs contre la volatilité élevée du marché actions chinois grâce à l'application systématique du style de gestion de Comgest qui privilégie les valeurs " qualité et croissance ".

Sur les 12 derniers mois, sa volatilité a, par exemple, été inférieure de 20 % à celle de l'indice MSCI China.

Comgest Growth China possède, par ailleurs, l'un des plus longs historiques de performance sur les A-shares, initié en décembre 2013. Actuellement, 28 % de son actif net est investi en A-shares.

Le fonds Comgest Growth China se caractérise par un portefeuille concentré de 30 à 35 valeurs que la société considère de " qualité et croissance " sur le long terme et tenant compte des facteurs ESG.