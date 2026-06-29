Comcast va séparer son activité de câblodistribution de ses activités médiatiques en scindant NBCUniversal et Sky

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* Cavanagh prendra la tête de NBCUniversal, tandis que l'ancien directeur financier Angelakis deviendra directeur général de Comcast

* Brian Roberts continuera à jouer un rôle actif au sein des deux sociétés; NBCUniversal conserve son système d'actions à deux catégories

* Les analystes considèrent NBCUniversal comme une cible potentielle de rachat

(Ajout de commentaires d'analystes, de détails et de contexte) par Aditya Soni et Anhata Rooprai

Comcast CMCSA.O va se scinder en deux sociétés cotées en bourse via une scission de NBCUniversal et de Sky, séparant ainsi sa branche haut débit, source de liquidités, de son activité médias et divertissement, soumise à la pression des concurrents du streaming et à la consolidation du secteur. Lundi, l’action de la société a bondi de 22 % en pré-ouverture. Elle affichait une baisse de plus de 17 % depuis le début de l’année jusqu’à la clôture de vendredi, après deux années consécutives de recul. La scission proposée met fin à 15 ans de consolidation qui avaient réuni les activités de contenu et de distribution, toutes deux mises à rude épreuve par l’essor rapide du streaming, et ouvre la voie à de nouvelles opérations pour les deux sociétés. Cette dernière scission majeure dans le secteur des médias fait suite à des années de « cord-cutting » (abandon du câble) qui ont érodé les bénéfices des divisions de télévision par câble des entreprises traditionnelles et les ont contraintes à rechercher des économies d’échelle pour mieux rivaliser avec le géant du streaming Netflix NFLX.O . Paramount PSKY.O a remporté plus tôt cette année une guerre d’enchères pour le rachat de Warner Bros Discovery

WBD.O grâce à une offre de 110 milliards de dollars, une opération qui donnerait naissance à un géant du secteur.

Comcast, dont une grande partie des flux de trésorerie provient du câble, perd également des clients haut débit au profit des offres d'accès internet fixe sans fil proposées par des opérateurs américains tels que T-Mobile TMUS.O et Verizon

VZ.N , ainsi qu’au profit de concurrents de la fibre qui déploient leurs réseaux de manière agressive.

“L’opération que nous annonçons permettra d’adopter une approche de gestion plus entrepreneuriale et ouvrira une multitude de nouvelles opportunités pour chaque activité,” a déclaré Brian Roberts, président et co-PDG de Comcast.

La scission, qui devrait être finalisée d’ici environ un an, donnera naissance à une société articulée autour de la branche de Comcast dédiée au câble, au sans-fil et aux services aux entreprises, et à une autre centrée sur les parcs d’attractions Universal, les studios de cinéma et de télévision, NBC, Peacock et l’activité médiatique européenne Sky.

Mike Cavanagh, co-PDG de Comcast, dirigera la nouvelle entité NBCUniversal. Michael Angelakis, ancien directeur financier, deviendra directeur général de Comcast, après avoir initialement rejoint la société en tant que conseiller stratégique en vue de la scission.

Brian Roberts sera “activement impliqué” dans la direction des deux sociétés après la scission. Il contrôle environ un tiers des droits de vote grâce à des actions à droit de vote privilégié chez Comcast, société fondée par son père, Ralph Roberts.

NBCUniversal aura la même structure d’actions à deux catégories que Comcast, a indiqué la société.

Les actionnaires de Comcast détiendront des actions dans les deux sociétés une fois l’opération finalisée. Comcast conservera une participation pouvant aller jusqu’à 19,9 % dans NBCUniversal pendant un an maximum après la scission, qu’elle prévoit de monétiser progressivement. Selon les analystes, cette opération pourrait faire de NBCUniversal une cible de rachat attractive pour certaines entreprises, en particulier Netflix après avoir perdu la guerre des enchères pour Warner Bros Discovery.

“NBCU finira par devenir une cible de fusion-acquisition. Netflix serait probablement intéressé par le studio,” a déclaré Ross Benes, analyste senior chez eMarketer.

“Mais je ne m’attends pas à ce qu’ils fassent une offre sur l’ensemble du groupe médiatique, et on ne sait pas si NBCU serait disposé à procéder à une nouvelle scission pour séparer le studio du reste de ses activités médiatiques.” DERNIÈRE GRANDE RÉORGANISATION DANS LE SECTEUR DES TÉLÉCOMS ET DES MÉDIAS

Comcast a récemment finalisé la scission de certains réseaux de télévision par câble, dont CNBC et USA Network, au profit de Versant Media VSNT.O , dont les actions ont commencé à être cotées au Nasdaq en début d’année.

Cette dernière initiative marque l’une des dernières grandes scissions issues des fusions entre télécommunications et médias, une stratégie qui avait gagné en popularité dans les années 2010 alors que les opérateurs se précipitaient pour associer distribution et contenu.

Comcast avait lui-même ouvert la voie en 2011 en rachetant à General Electric une participation majoritaire dans NBCUniversal, avant d’en devenir l’unique propriétaire en 2013 dans le cadre d’une opération évaluée à environ 30 milliards de dollars.

AT&T a tenté de voir encore plus grand, en dépensant 49 milliards de dollars pour acquérir DirecTV en 2015 et 85 milliards de dollars pour Time Warner en 2018, avant de céder WarnerMedia en 2022 et de se séparer de DirecTV d’ici 2025.

“La connectivité et les médias n’évoluent plus naturellement au même rythme,” a déclaré Paolo Pescatore, analyste chez PP Foresight.

“Cela semble être une décision judicieuse, mais c’est aussi le signe de la pression considérable qui pèse sur les groupes médiatiques traditionnels pour qu’ils se simplifient, se consolident et démontrent d’où proviendra leur croissance future.”