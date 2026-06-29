Comcast va séparer ses activités de câblodistribution de ses activités médiatiques via la scission de NBCUniversal et Sky

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et du contexte)

Comcast CMCSA.O va se scinder en deux sociétés cotées en bourse par le biais d'une scission de NBCUniversal et de Sky, séparant ainsi sa branche haut débit, source de liquidités, de son activité médias et divertissement, soumise à la pression des concurrents du streaming et à la consolidation du secteur.

L'action de la société a progressé de plus de 20% lundi lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

Ce dernier bouleversement du secteur américain des médias fait suite à des années de « cord-cutting » (abandon de l’abonnement au câble), alors que les acteurs historiques cherchent à gagner en envergure pour mieux rivaliser avec Netflix, tandis que l’accord de 110 milliards de dollars conclu par Paramount Skydance pour racheter Warner Bros Discovery devrait intensifier la concurrence.

Comcast, dont une grande partie des flux de trésorerie repose sur le câble, perd également des clients haut débit au profit des offres d'accès internet fixe sans fil de T-Mobile et Verizon, ainsi que des concurrents de la fibre optique qui déploient leurs réseaux.

“L’opération que nous annonçons permettra d’adopter une approche de gestion plus entrepreneuriale et ouvrira une multitude de nouvelles opportunités pour chaque activité”, a déclaré Brian Roberts, président et co-PDG de Comcast.

La scission, qui devrait être finalisée d’ici environ un an, donnera naissance à une société articulée autour de la branche câble, mobile et services aux entreprises de Comcast, et à une autre centrée sur les parcs à thème Universal, les studios de cinéma et de télévision, NBC, Peacock et l’activité médiatique européenne Sky.

Mike Cavanagh, co-PDG de Comcast, dirigera la nouvelle société NBCUniversal. Michael Angelakis, ancien directeur financier, reprendra la tête de Comcast en tant que directeur général, après avoir initialement rejoint l’entreprise en tant que conseiller stratégique en amont de la scission.

Les actionnaires de Comcast détiendront des actions dans les deux sociétés une fois l’opération finalisée.

La société conservera une participation pouvant aller jusqu’à 19,9% dans NBCUniversal pendant un an maximum après la scission, participation qu’elle prévoit de monétiser progressivement.