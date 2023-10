Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Comcast: progression de 12,5% du BPA au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 26/10/2023 à 15:20









(CercleFinance.com) - Comcast publie au titre de son troisième trimestre 2023 un BPA ajusté en progression de 12,5% à 1,08 dollar, ainsi qu'un EBITDA ajusté en hausse de 5,1% à 9,96 milliards de dollars pour des revenus à peu près stables (+0,9%) à un peu plus de 30,1 milliards.



'Nous avons porté Oppenheimer à plus de 900 millions de dollars au box-office mondial, soit les plus grosses recettes en salle de tous les temps pour un film biographique', souligne notamment Brian Roberts, le PDG du câblo-opérateur et groupe de divertissement.



Parmi les autres réalisations de la période, il met aussi en avant un EBITDA ajusté record pour son activité de parc à thèmes, en hausse de 20% à 983 millions de dollars, ainsi qu'une augmentation de près de 80% de la base d'abonnés payants à Peacock, à 28 millions.





