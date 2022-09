Comcast: lance SkyShowtime le 20 septembre information fournie par Cercle Finance • 05/09/2022 à 17:04

(CercleFinance.com) - Le nouveau service de streaming SkyShowtime sera officiellement lancé le 20 septembre 2022, apportant son offre premium de divertissement à des millions de foyers en Europe.



SkyShowtime, une coentreprise de Comcast, société mère de NBCUniversal et Sky et de Paramount Global, sera lancée au Danemark, en Finlande, en Norvège et en Suède le 20 septembre, avant de s'étendre aux Pays-Bas au quatrième trimestre de cette année.



SkyShowtime poursuivra son déploiement en Espagne, au Portugal, en Andorre et en Europe centrale et orientale (CEE) au cours des prochains mois, jusqu'au premier trimestre de 2023.



' Nous sommes ravis que nos clients aient un accès exclusif aux dernières séries et sorties de films de nos studios emblématiques et de renommée mondiale. Nous sommes impatients de partager plus de détails sur les dates de lancement pour nos autres marchés et d'apporter SkyShowtime à encore plus de personnes à travers l'Europe ', déclare Monty Sarhan, directeur de SkyShowtime.



Le service sera disponible directement pour le consommateur via l'application SkyShowtime sur les appareils Apple iOS, tvOS et Android, et via le site web : www.skyshowtime.com.