Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Comcast: hausse du dividende et des rachats d'actions information fournie par Cercle Finance • 27/01/2022 à 14:22









(CercleFinance.com) - En marge de sa publication trimestrielle, Comcast fait part d'une augmentation de 8% de son dividende par action, à 1,08 dollar sur une base annualisée, ainsi que d'un accroissement de son programme de rachats d'actions à 10 milliards de dollars.



Pour le quatrième trimestre 2021, il annonce un bénéfice net ajusté en croissance de 35% à 3,53 milliards de dollars, soit 77 cents par action (+37,5%), et d'un EBITDA ajusté en hausse de 17% à 8,41 milliards, pour des revenus en progression de 9,5% à 30,3 milliards.



La croissance des revenus du câblo-opérateur et groupe de médias a été tirée avant tout par NBCUniversal (+25,6%) grâce principalement à un effet de base pour ses parcs d'attraction, tandis que les revenus de la division câble se sont accrus de 4,5%.





Valeurs associées COMCAST-A NASDAQ 0.00%