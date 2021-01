Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Comcast : hausse de 9% du dividende par action Cercle Finance • 28/01/2021 à 14:00









(CercleFinance.com) - En marge de sa publication trimestrielle, Comcast annonce que son conseil d'administration a décidé d'augmenter le dividende par action de 9%, à un dollar tout rond pour 2021, un premier acompte trimestriel de 25 cents devant être mis en paiement en avril. Au titre du quatrième trimestre 2020, il publie un bénéfice net ajusté en baisse de 28,5% à 2,62 milliards de dollars, soit 56 cents par action, un BPA toutefois supérieur aux attentes des analystes, ainsi qu'un EBITDA ajusté en recul de 14,8% à 7,19 milliards. A 27,7 milliards de dollars, le chiffre d'affaires du câblo-opérateur et groupe de médias s'est tassé de 2,4%, avec des croissances de 6,3% pour les activités de câble et de 3,3% chez Sky, mais une chute de 18,1% chez NBCUniversal.

Valeurs associées COMCAST-A NASDAQ -3.20%