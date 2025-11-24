Comcast doit payer une amende de 1,5 million de dollars aux États-Unis à la suite d'une violation des données d'un fournisseur

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Comcast CMCSA.O devra payer une amende de 1,5 million de dollars après qu'une violation des données d'un fournisseur a exposé les données personnelles de 237 000 clients actuels et anciens, a déclaré lundi la Commission fédérale des communications (FCC).

La FCC a déclaré qu'un collecteur de dettes utilisé par Comcast jusqu'en 2022, Financial Business and Consumer Solutions, a subi une violation de données en 2024 qui a exposé les informations personnelles des clients internet, télévision et de sécurité à domicile de Comcast.

Dans le cadre du règlement de la FCC, Comcast a accepté d'adopter un plan de conformité qui comprend de nouvelles pratiques de surveillance des fournisseurs en matière de protection de la vie privée et des informations des clients.