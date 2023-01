Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Comcast: dividende relevé de 7,4% du avec les résultats information fournie par Cercle Finance • 26/01/2023 à 13:58









(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses résultats de quatrième trimestre, Comcast fait part d'un relèvement de 7,4% de son dividende par action, à 1,16 dollar sur une base annualisée, soit sa quinzième hausse annuelle consécutive.



Sur le trimestre écoulé, le groupe de médias et divertissement a vu son BPA ajusté augmenter de 6,5% à 0,82 dollar, malgré un EBITDA ajusté en retrait de 4,9% à huit milliards, pour des revenus pratiquement stables (+0,7%) à un peu moins de 30,6 milliards.



Dans le détail, les revenus ont augmenté de 1,4% pour les activités de câblo-opérateur, tirés notamment par le haut-débit (+5,4%), et de 5,9% pour NBCUniversal, alors qu'ils ont chuté de 13% pour Sky, en raison d'effets de changes.





