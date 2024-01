Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Comcast: dividende accru et programme de rachats d'actions information fournie par Cercle Finance • 25/01/2024 à 14:58









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle, Comcast annonce que son conseil d'administration a décidé d'augmenter son dividende de 6,9% d'une année sur l'autre, pour le porter à 1,24 dollar par action sur une base annualisée pour 2024.



Le conseil a également approuvé une nouvelle autorisation de rachat d'actions pour 15 milliards de dollars à compter du 26 janvier, dans le cadre d'opérations sur le marché libre ou de gré à gré, et sous réserve des conditions de marché et autres.



Sur le quatrième trimestre 2023, le câblo-opérateur et groupe de divertissement a engrangé un BPA ajusté en hausse de 2,4% à 0,84 dollar et un EBITDA ajusté stable à 8,01 milliards, pour des revenus en croissance de 2,3% à près de 31,3 milliards de dollars.





