Comcast dépasse ses estimations pour le troisième trimestre grâce à "Jurassic World" et au boom des parcs à thème

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Comcast CMCSA.O a dépassé les attentes de Wall Street pour ses résultats trimestriels jeudi, grâce à la popularité croissante de ses parcs à thème et aux bons résultats de son dernier film "Jurassic World".

Les actions de la société ont augmenté de 2,6 % dans les échanges avant bourse.

Une source a déclaré à Reuters la semaine dernière que Comcast étudiait la possibilité d'acquérir les actifs de Warner Bros Discovery WBD.O après que la société mère de HBO se soit mise en vente à la suite d'intérêts multiples de la part d'acheteurs potentiels.

L'activité parcs de Comcast ainsi que son service de streaming Peacock pourraient bénéficier de la riche bibliothèque de propriété intellectuelle de WBD, qui contient des titres populaires tels que "Harry Porter" et "Game of Thrones".

La division des parcs a enregistré une hausse de près de 19 % de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, grâce au lancement en mai du parc Epic Universe, qui propose des univers thématiques tels que "How to Train Your Dragon-Isle of Berk"

Les recettes des studios de Comcast ont augmenté de 6,1 % pour atteindre 3 milliards de dollars au cours du trimestre, grâce à la sortie de "Jurassic World: Rebirth" en juillet, qui a généré près de 900 millions de dollars au box-office mondial.

La société a perdu 104 000 clients à haut débit au cours du trimestre juillet-septembre, ce qui est inférieur au consensus de 143 200 pertes selon FactSet, ce qui indique que ses efforts pour simplifier les prix et les services groupés pourraient commencer à stabiliser son activité Internet principale.

L'offre groupée a également permis à Comcast d'ajouter 414 000 abonnés à la téléphonie sans fil, ce qui constitue la meilleure progression jamais enregistrée.

Peacock de Comcast a maintenu sa base d'abonnés payants de 41 millions, malgré une augmentation des prix en juillet. Les pertes de l'unité ont également été réduites à 217 millions de dollars, contre 436 millions de dollars l'année précédente.

La société mise sur le retour de la NBA à la mi-octobre pour stimuler la croissance du nombre d'abonnés à Peacock.

Les recettes publicitaires ont chuté de 12,5 %, Comcast ayant dû faire face à des comparaisons difficiles avec les résultats de l'année dernière, marqués par les Jeux olympiques.

Le chiffre d'affaires total s'est élevé à 31,20 milliards de dollars, dépassant les estimations de 30,72 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG. Le bénéfice ajusté de 1,12 $ par action a également dépassé les attentes.