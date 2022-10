Comcast dégage une perte nette au troisième trimestre

(AOF) - Comcast, groupe de média basé à Philadelphie, a dévoilé une perte nette au troisième trimestre qui s'est élevée à 4,6 milliards de dollars, soit 1,05 dollar par action, contre un bénéfice de 4,04 milliards de dollars, soit 86 cents par action, un an plus tôt. Le revenu total de l'entreprise a baissé de 1,5% pour atteindre 29,85 milliards de dollars au cours du trimestre, contre des estimations de 29,65 milliards de dollars, selon les données de Refinitiv.

Comcast a séduit 14 000 clients haut débit au cours du trimestre, par rapport aux centaines de milliers qu'elle avait gagnés au plus fort de la pandémie, en raison de la concurrence des géants des télécommunications tels que Verizon et T-Mobile US Inc qui ont proposé des offres attrayantes de services sans fils et Internet aux Américains soucieux des prix et aux prises avec l'inflation.

L'unité média de la société, NBCUniversal, a fait état d'une baisse de 35,1% de ses recettes publicitaires, par rapport au même trimestre de l'année précédente, lorsqu'elle diffusait les Jeux olympiques et le Super Bowl. Elle a déclaré 15 millions d'abonnés payants pour son service de streaming Peacock, contre 13 millions au trimestre précédent.

Le bénéfice de l'activité studios de Comcast a triplé pour atteindre 537 millions de dollars au cours du trimestre, grâce au succès de films tels que "Jurassic World : Dominion" et "Minions : The Rise of Gru".

La division des parcs à thème de NBCUniversal a généré un revenu de 2,06 milliards de dollars, contre 1,45 milliard de dollars un an plus tôt.

