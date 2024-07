Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Comcast: croissance de 7% du BPA au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 23/07/2024 à 14:40









(CercleFinance.com) - Comcast publie au titre du deuxième trimestre 2024 un BPA ajusté en croissance de 7% à 1,21 dollar, malgré un EBITDA ajusté quasi-stable (-0,7%) à moins de 10,2 milliards de dollars, pour des revenus en repli de 2,7% à près de 29,7 milliards.



'Nous avons accru de 3,6% l'ARPU haut débit et de 6% le chiffre d'affaires de nos activités de connectivité, tout en augmentant la marge d'EBITDA ajusté dans l'ensemble de la division connectivité et plateformes à un record de 41,9%', pointe son CEO Brian L Roberts.



Il souligne aussi un retour à la croissance de l'EBITDA ajusté des activités médias, soutenu par le succès de son service de streaming Peacock, alors que les activités de studios et de parcs à thème ont pâti de bases de comparaison difficiles.





Valeurs associées COMCAST-A 38,01 USD NASDAQ -3,84%