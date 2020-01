Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Comcast : consensus battu et dividende relevé Cercle Finance • 23/01/2020 à 13:22









(CercleFinance.com) - Comcast publie un BPA ajusté en hausse de 9,7% à 79 cents au titre de son quatrième trimestre 2019, battant de quatre cents l'estimation moyenne des analystes, ainsi qu'un EBITDA ajusté en croissance de 3% à 8,44 milliards. A 28,4 milliards de dollars, le chiffre d'affaires du câblo-opérateur, par ailleurs maison-mère de NBCUniversal et de Sky, a augmenté de 2%. Dans ses seules activités de câble, les revenus ont augmenté de 2,6%, soutenus par l'Internet haut débit et les services professionnels. Affichant sur l'ensemble de 2019 un BPA ajusté en progression de 14,7% à 3,13 dollars, le conseil d'administration de Comcast a décidé de relever de 10% son dividende à 92 cents par action sur une base annualisée pour 2020.

Valeurs associées COMCAST-A NASDAQ -3.30%