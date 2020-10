Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Comcast : baisse de 18% du bénéfice net au 3e trimestre Cercle Finance • 29/10/2020 à 13:12









(CercleFinance.com) - Comcast publie un bénéfice net ajusté en baisse de 18,2% à trois milliards de dollars au titre du trimestre écoulé, soit 65 cents par action, un BPA toutefois supérieur aux attentes, ainsi qu'un EBITDA ajusté en recul de 11,3% à 7,58 milliards. A 25,5 milliards de dollars, le chiffre d'affaires du câblo-opérateur et groupe de médias s'est tassé de 4,8%, avec des croissances de 2,9% pour les activités de câble et de 5,2% chez Sky, mais une chute de 18,9% chez NBCUniversal. 'Grâce à notre plateforme de premier ordre et à notre accent stratégique sur le haut-débit, l'agrégation et le streaming, nous avons gagné un record de 633.000 clients internet haut-débit et 556.000 nouvelles relations clients nettes au total', pointe le PDG Brian Roberts.

Valeurs associées COMCAST-A NASDAQ 0.00%