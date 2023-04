Columbia TI : " Nous ne pensons pas que la récession prévue sera si grave aux Etats-Unis "

(AOF) - Steven Bell, économiste en chef de Columbia Threadneedle Investments pour la région EMOA, prévient que le resserrement du crédit aux États-Unis rapproche la récession. Il fait remarquer que les banques américaines avaient déjà fortement resserré leurs normes de prêt - à des niveaux proches de ceux observés lors de la crise financière mondiale – avant même l’effondrement de Silicon Valley Bank. Des signes de resserrement du crédit sont également visibles sur le marché américain des obligations d'entreprises.

Steven Bell note par ailleurs que les consommateurs américains sont restés positifs et ont rapidement dépensé leurs "tirelires Covid". L'ampleur de leurs dépenses a suffi à repousser toute récession jusqu'à présent.

Dans son commentaire sur la situation économique, le gestionnaire d'actifs met également en avant l'existence de certains signes encourageants montrant que l'inflation américaine est déjà en baisse, même dans les domaines cruciaux du logement et des salaires.

Il pense cependant qu'il faut des signes plus clairs d'un assouplissement du marché de l'emploi et qu'il faudra probablement une récession et une hausse du chômage avant que la Fed ne fasse marche arrière.

Au final, Steven Bell ne pense "pas que la récession prévue sera si grave aux Etats-Unis ".