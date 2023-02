Columbia TI : les États-Unis vont connaître un affaiblissement significatif du marché du travail

La demande des consommateurs pourrait bénéficier d'un coup de pouce temporaire grâce à l'augmentation des paiements de sécurité sociale ce mois-ci, mais pour le gestionnaire d'actifs, la tendance est à la baisse des dépenses et à l'affaiblissement de l'économie américaine.

Ce dernier pense que les États-Unis sont sur le point de connaître un affaiblissement significatif du marché du travail, avec un rapport négatif sur l'emploi probable dans les 3 à 6 prochains mois. " Les entreprises voient leurs marges sous pression et auront recours à des suppressions d'emplois. En effet, les licenciements se multiplient déjà dans les grandes entreprises et les petites entreprises sont mises à mal ", souligne l'économiste.

S'agissant des Etats-Unis, les chances sont toujours en faveur d'une récession. " L'étroitesse du marché du travail signifie que l'inflation des salaires est trop élevée, et la Réserve fédérale ne peut pas relâcher son emprise ", prévient Steven Bell.

Les prix pour la livraison du mois prochain sont maintenant revenus aux niveaux qu'ils avaient avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Ils sont encore deux fois plus élevés pour la livraison de l'hiver prochain, mais ils sont beaucoup plus faibles qu'il y a quelques mois.

(AOF) - Columbia Threadneedle Investments anticipait une récession cet hiver, tant aux États-Unis qu'en Europe, mais il semble maintenant que nous ne l'aurons pas. " Aux États-Unis, les consommateurs ont puisé dans leur ' tirelire covid ' pour soutenir leurs dépenses. En Europe, les efforts déployés pour contenir la demande de gaz et assurer des approvisionnements alternatifs se sont conjugués à une météo favorable et ont entraîné une forte baisse des prix du gaz naturel " explique Steven Bell, économiste en chef de Columbia Threadneedle Investments pour la région EMEA.

