Columbia Threadneedle s'exprime sur l'impact de l'inflation américaine sur les marchés

(AOF) - Steven Bell, économiste en chef de Columbia Threadneedle Investments pour la région EMEA, commente l'environnement macroéconomique et les nouvelles qui dominent les marchés. Cette semaine, il s'est intéressé aux scénarios possibles pour l'inflation américaine et à leur signification pour les marchés.

Selon lui, " la politique monétaire américaine est un déterminant important des conditions financières, non seulement aux États-Unis, mais aussi dans le monde entier. Les marchés estiment que la Réserve fédérale américaine mettra fin à son cycle de resserrement au niveau actuel des taux d'intérêt ou à un niveau proche de celui-ci : Ils estiment le pic du taux directeur à 4,84 %, soit juste une nuance au-dessus de l'objectif actuel de 4,5 % ".

" Ce pic attendu a baissé de 15 points de base la semaine dernière, et les marchés s'attendent à ce que les taux d'intérêt baissent vers 4 % d'ici début 2024. Toutefois, la Fed a relevé ses taux la semaine dernière et, plus important encore, a modifié sa prévision de taux d'intérêt pour fin 2023 à 5 % ", précise l'économiste.

" Les marchés sont optimistes quant aux taux d'intérêt, car l'indice des prix à la consommation publié la semaine dernière a été inférieur pour le deuxième mois consécutif. La Fed reconnaît les bonnes nouvelles sous la forme d'une baisse des prix de l'énergie, des biens en général et des soins de santé. Son pessimisme concerne le marché de l'emploi, qui reste remarquablement tendu et l'écart record entre les salaires de ceux qui changent d'emploi et ceux qui ne le font pas. Cet écart énorme oblige les entreprises à augmenter les salaires de leurs employés pour ne pas les perdre au profit de leurs concurrents ", ajoute le gestionnaire d'actifs mondial.

Ce dilemme se résout de deux manières : soit le marché de l'emploi se détend, ce qui conforte les marchés dans leur optimisme, soit l'inflation se révèle tenace, ce qui justifie des taux d'intérêt plus élevés de la part de la Fed.