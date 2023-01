Columbia Threadneedle : Les Etats-Unis sont-ils sur le point d'entrer en récession ?

Dans ce contexte, le gestionnaire d'actifs pense que la Fed augmentera les taux plus que ne le prévoient les marchés et qu'elle les maintiendra à ce niveau pendant une période prolongée. " Une pause, pas un virage ", résume le spécialiste.

L'économiste signale que la mesure de l'inflation salariale privilégiée par la Fed est l'indice du coût du travail. Il n'est publié que trimestriellement, mais à la fin du mois de janvier. Ce sera plus important que les chiffres de l'inflation de cette semaine.

Même si l'économie ralentit, comme Steven Bell le prévoit, et que la demande de main-d'œuvre s'affaiblit, il juge qu'il reste encore beaucoup de chemin à parcourir avant que la Réserve fédérale ne soit convaincue que l'inflation est maîtrisée. Pour lui, le problème est que l'inflation des salaires reste encore trop élevée.

" Mais les tirelires commencent à s'épuiser et l'inflation a érodé la valeur réelle de l'épargne existante ", prévient l'économiste en chef.

Même si un chiffre ne prouve rien, il pense que la tendance générale est en train de changer. L'un des principaux soutiens de l'économie américaine au cours de l'année écoulée a été les dépenses de consommation, qui sont restées fortes malgré la contraction des revenus réels. Les ménages ont puisé dans l'énorme soutien fiscal - les " tirelires covid " - fourni pendant la pandémie pour soutenir les dépenses. Leur confiance a été stimulée par le faible taux de chômage et, ces derniers mois, par la baisse des prix de l'essence.

